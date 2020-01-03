Нацбанк розробив проект Антикорупційної програми на два роки



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Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку

Національний банк розробив проект Антикорупційної програми на 2020–2021 роки і запропонував громадськості його обговорити. Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Також вона містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Проект Антикорупційної програми

Зауваження та пропозиції до проекту можна відправити до 22 січня 2020 року на електронну адресу: [email protected].

Раніше повідомлялося, що НБУ запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках в 2020.