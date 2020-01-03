  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк розробив проект Антикорупційної програми на два роки

    • Розсилка
    Нацбанк розробив проект Антикорупційної програми на два роки

    Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку

    Національний банк розробив проект Антикорупційної програми на 2020–2021 роки і запропонував громадськості його обговорити. Про це повідомляється на сайті НБУ.

    «Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Також вона містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

    Проект Антикорупційної програми

    Зауваження та пропозиції до проекту можна відправити до 22 січня 2020 року на електронну адресу: [email protected].

    Раніше повідомлялося, що НБУ запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках в 2020.

    Національний банк корупція в Україні корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ