Суд оголосив вирок «ліснику Януковича» та його дружині
САП наголосила, що особи переховуються від правосуддя
Сьогодні, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та його дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
САП не називає імені підозрюваного, але з матеріалів справи випливає, що ВАКС оголосив вирок очільнику Держлісагентства часів Януковича Віктору Сівцю і його дружині Марині Журавльовій. Їх обвинувачували у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі $3,7 млн та €10,8 млн, що за курсом НБУ на момент скоєння злочину становило 141,3 млн грн.
Вироком суду ексголову Державного агентства лісових ресурсів України визнано винуватим за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.
Його дружину засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застосовані до вказаних осіб.
Також суд застосував спецконфіскацію до €1,2 млн та $1,4 млн, які розміщені на банківських рахунках у Швейцарській Конфедерації, а також до будинку, що оформлений на третю особу. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
«Зауважимо, що особи переховуються від правосуддя. Судовий розгляд щодо них здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia», – наголосила САП.
Нагадаємо, Сівець очолював Держлісагентство за часів президентства Віктора Януковича. За даними журналістських розслідувань, саме він облаштовував мисливське господарство Януковича в Сухолуччі. У травні 2016 року тодішня Генеральна прокуратура заочно повідомила Сівцю та його дружині, громадянці РФ Марині Журавльовій, про підозру. Того ж року їх оголосили у міжнародний розшук.
У вересні 2017 року Україна надіслала до Росії запит про екстрадицію Сівця, але отримала відмову. Як з'ясувалося, Сівець зареєстрований у Москві та має паспорт громадянина РФ з 2000 року.
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