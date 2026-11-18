Сьогодні, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та його дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

САП не називає імені підозрюваного, але з матеріалів справи випливає, що ВАКС оголосив вирок очільнику Держлісагентства часів Януковича Віктору Сівцю і його дружині Марині Журавльовій. Їх обвинувачували у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі $3,7 млн та €10,8 млн, що за курсом НБУ на момент скоєння злочину становило 141,3 млн грн.

Вироком суду ексголову Державного агентства лісових ресурсів України визнано винуватим за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.

Його дружину засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застосовані до вказаних осіб.

Також суд застосував спецконфіскацію до €1,2 млн та $1,4 млн, які розміщені на банківських рахунках у Швейцарській Конфедерації, а також до будинку, що оформлений на третю особу. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

«Зауважимо, що особи переховуються від правосуддя. Судовий розгляд щодо них здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia», – наголосила САП.

Нагадаємо, Сівець очолював Держлісагентство за часів президентства Віктора Януковича. За даними журналістських розслідувань, саме він облаштовував мисливське господарство Януковича в Сухолуччі. У травні 2016 року тодішня Генеральна прокуратура заочно повідомила Сівцю та його дружині, громадянці РФ Марині Журавльовій, про підозру. Того ж року їх оголосили у міжнародний розшук.

У вересні 2017 року Україна надіслала до Росії запит про екстрадицію Сівця, але отримала відмову. Як з'ясувалося, Сівець зареєстрований у Москві та має паспорт громадянина РФ з 2000 року.