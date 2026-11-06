Справа «Карфаген». Генерал Дука розповів свою версію конфлікту з детективами НАБУ під час обшуків

Сергій Дука розповів власну версію обшуків

Під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі «Карфаген» як Акім, заявив, що не має можливості сплатити заставу в розмірі 100 млн грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами генерала, така сума фактично є для нього безальтернативною, оскільки він не має коштів для її внесення. Водночас Дука запевнив, що не планує виїжджати за кордон.

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Також Сергій Дука розповів власну версію обшуків. Він стверджує, близько 5:20 детективи НАБУ нібито намагалися перелізти через паркан будинку, де він проживав. Спрацювала сигналізація, а бійці спецпідрозділу «Альфа», які забезпечували його охорону, спочатку не знали, хто намагається потрапити на територію.

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Дука стверджує, що дозволив би детективам увійти, якби вони зв’язалися з ним через домофон і повідомили про наявність судової ухвали.

Зауважимо, що під час обшуку в першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки виник конфлікт між детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та озброєними співробітниками Служби безпеки України. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком, а бійці спецпідрозділу «Альфа» намагалися забезпечити його втечу.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам.