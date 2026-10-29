Справа Крупи: адвокати заплуталися в мільйонах і спробували зірвати процес у ВАКС

Тетяна Крупа та її адвокати на засіданні ВАКС

Адвокати скандальної посадовиці нарахували «помилки» у підрахунках статків і спробували повернути процес на початковий старт

У Вищому антикорупційному суді 29 жовтня адвокати колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи продовжили наполегливо вимагати повернення обвинувального акта прокурорам, намагаючись зачепитися за «помилки» під час підрахунку непояснених мільйонних статків. Захисники заявляють, що слідчі припустилися численних огріхів, намагаючись звести докупи офіційні доходи та задеклароване майно скандально відомої родини, повідомляє «Главком».

Один із захисників заявив, що виявив близько 70 недоліків у реєстрі матеріалів досудового розслідування. За його словами, у переліку процесуальних рішень є неправильні дати й адреси, неточності в описах вилучених речей, а також документи, яких сторона захисту нібито не отримала.

Адвокат Олександра Крупи заявив про нібито розбіжності в розрахунках, за допомогою яких обвинувачення визначало законні доходи та активи родини. На думку захисника, через ці неточності сторона захисту не може чітко зрозуміти, які саме суми та обставини інкримінують сину колишньої очільниці Хмельницької МСЕК.

Зокрема, захисник заявив про дві різні версії розрахунків за 2022 рік, які відрізняються на 18 млн грн. Він також навів приклади, коли в обвинувальному акті, за його словами, не збігаються дані про доходи, готівку та кошти на банківських рахунках.

Адвокат Олександра Крупи також вказав на недоліки в частині обвинувачення щодо легалізації майна. За його словами, прокурори не деталізували, коли саме між фігурантами виникла змова, про які конкретно дії вони домовилися та які саме протиправні обставини мав усвідомлювати син колишньої очільниці МСЕК під час набуття родинних активів.

На думку адвокатів, такі недоліки неможливо виправити під час процесу. Використовуючи це як формальний привід, захист закликав суд повернути обвинувальний акт прокурорам – крок, який на практиці спрямований на обнулення судового процесу та затягування розгляду справи по суті.

Під час засідання суддя також звернув увагу захисника на те, що частину документів той подав після встановленого судом строку. Водночас суддя погодився прийняти їх як виняток, оскільки вважав порушені питання серйозними.

Утім, натяк на тактику затягування процесу не залишився непоміченим: надалі суддя суворо попередив, що документи, подані із запізненням без поважних причин, суд ігноруватиме.

Розгляд клопотань про повернення обвинувального акта на цьому засіданні не завершився. Суд оголосив перерву, а в наступному засіданні, яке відбудеться 17 листопада, планує заслухати пояснення інших учасників, зокрема прокурора.

Нагадаємо, під час попереднього засідання захист Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра заявив про розбіжності в обвинувальному акті щодо сум коштів, які подружжя вивозило до Польщі у 2022 році.

В одному фрагменті документа законні кошти подружжя оцінили приблизно у 27,99 млн грн, а перевищення – у 11,09 млн грн. В іншому наведено близько 9,99 млн грн законних коштів і 29,09 млн грн перевищення. Захисники вимагають повернути обвинувальний акт прокурорам.

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.