Правоохоронці скерували до суду справу «лісника Януковича»

Правоохоронці інкримінують екскерівнику Держлісагентства отримання хабаря в особливо великих розмірах та легалізацію коштів

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця. Він вимагав та отримав $3,7 млн й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину). Про це повідомляють НАБУ і САП.

Зокрема, Сівець очолював Держлісагентство за часів президентства Віктора Януковича. За даними журналістських розслідувань, саме він облаштовував мисливське господарство Януковича в Сухолуччі.

Правоохоронці інкримінують екскерівнику Держлісагентства отримання хабаря в особливо великих розмірах та легалізацію коштів (ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України), а його дружині ще й пособництво у вчиненні злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у період з лютого 2011 року до лютого 2014 року Сівець займався вимаганням грошей від компаній з Польщі, Словаччини, Румунії за пролонгацію контрактів на експорт деревини. Розмір хабаря становив від 2 до 60 євро за кубометр деревини залежно від її виду.

Гроші переказували на рахунки іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії, під виглядом оплати агентських послуг з аналізу ринку лісопродукції та пошуку контрагентів. Цими компаніями керував обвинувачений. Потім гроші «відмивали» через офшорні компанії сім'ї Сівця.

Частину грошей – $1,44 млн та 1,22 млн євро – потім вдалося знайти на рахунках дружини Сівця у Швейцарії. Щодо них суд застосував процедуру спеціальної конфіскації.

У травні 2016 року тодішня Генеральна прокуратура заочно повідомила Сівцю та його дружині, громадянці РФ Марині Журавльовій, про підозру. Того ж року їх оголосили у міжнародний розшук.

У вересні 2017 року Україна надіслала до Росії запит про екстрадицію Сівця, але отримала відмову. Як з'ясувалося, Сівець зареєстрований у Москві та має паспорт громадянина РФ з 2000 року.

Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці арештував майно родини ексочільника Держагентства лісових ресурсів Віктора Сівця, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди на суму в понад 140 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд повідомив про стягнення на користь держави майна президента-втікача Віктора Януковича і наближених до нього осіб.