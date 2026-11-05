Справа «Карфаген». ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю Нацполіції Ценову (оновлюється)

У справі НАБУ «Карфаген» Володимир Ценов фігурує під псевдонімом «Прайс»

У Вищому антикорупційному суді розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Кореспондент «Главкома» присутній на засіданні суду.

У справі НАБУ «Карфаген» Володимир Ценов фігурує під псевдонімом «Прайс». За версією слідства, посадовець забезпечував поліцейське прикриття шахрайських колцентрів.

Під час судового засідання прокурор розповів про обставини ймовірної схеми. За його словами, вона діяла щонайменше з 5 січня до 27 липня 2026 року. Ценов, за версією обвинувачення, мав впливати на правоохоронців, а неправомірну вигоду нібито передавали через криптогаманці.

Прокурор також повідомив про обшуки, які правоохоронці провели 1 травня 2026 року за однією з адрес колцентру. За твердженням обвинувачення, за цією адресою щомісяця сплачували неправомірну вигоду.

Після обшуків учасники схеми, за версією прокурора, обговорювали повернення вилученої техніки. У листуванні Осіпов (засновником та керівником злочинної організації слідство вважає людину з кодовим ім’ям «Кримінал». Це, за даними «Межі», тричі засуджений Андрій Осіпов, – «Главком») просив посприяти, щоб правоохоронці не вилучали комп’ютери й телефони. Ценов, як стверджує обвинувачення, намагався розв’язати це питання.

Слідство також пов’язує фігурантів справи з прикриттям шахрайських колцентрів, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих грошей, викраденням і катуванням людей.

Коли інші силовики прийшли з обшуками та вилучили комп'ютери й сервери шахрайського кол-центру (що мало б зупинити його роботу), у гру вступили топфігуранти. Печерський суд ухвалив рішення віддати техніку назад, а високопосадовці Ценов (Нацполіція) та Осіпов контролювали, щоб комп'ютери успішно повернулися до шахраїв для відновлення їхньої діяльності.

Прокуратура наполягає на триманні Володимира Ценова під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн. Свою позицію обвинувачення обґрунтовує високими ризиками втечі та впливу на слідство. За словами прокурора, підозрюваний має широкий спектр впливу та численні зв'язки у правоохоронних і судових органах.

Адвокат Ценова заявив, що ризики переховування підзахисного відсутні. За словами захисника, всі заявлені прокурором ризики є мінімальними та необґрунтованими.

Захист «Прайса» просить цілодобовий домашній арешт. Якщо суд призначить заставу, адвокат вимагає зменшити її з 20 млн до 998 400 грн (300 прожиткових мінімумів). За словами захисту, сума прокурора є абсолютно непомірною.

Під час обшуків у фігуранта справи «Карфаген» Володимира Ценова було вилучено $45 тис. Водночас сторона обвинувачення в суді вказала на значні офіційні та неофіційні статки родини підозрюваного. Зокрема, сукупний дохід батька Ценова перевищує 12 млн грн.

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Перед початком судового розгляду журналісти звернулися до Ценова із запитанням, чи згоден він з підозрою. Посадовець не дав словесної відповіді, лише ледь хитнув головою та прикрив очі, однак однозначно встановити значення цього жесту неможливо.

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Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.