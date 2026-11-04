Обшуки НАБУ. Нацполіція відсторонила від роботи деяких своїх співробітників

За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків

«Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування»

Національна поліція України заявила, що сприяє проведенню слідчих дій НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«За рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків. Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген».

За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків у справі, яка стосується кришування колцентрів. Зокрема, слідчі дії відбуваються у співробітників СБУ. ЗМІ зазначають, що йдеться про начальника Департаменту захисту національної державності генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука, а також про першого заступника начальника ГУ «Д» Департаменту захисту нацдержавності Олександра Ковальчука.

До слова, Служба безпеки України підтвердила, що НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ.