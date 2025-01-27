Речник «Хортиці» пояснив, чому росіяни міняють тактику на Покровському напрямку

Трегубов: Ціль українських військ – сповільнити та знищити російські війська.

У росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

За його словами, у росіяни немає безлімітної кількості особового складу, яку вони раніше кидали на місто просто хвиля за хвилею. Трегубов зазначає, що в такий спосіб, окупантам вдавалось просуватись в місто. Він каже, що росіяни чіплялися за якісь передмістя, потім заходили у місто, потім руйнували будівлі ближче до центру і так далі.

Трегубов каже, що на Покровському напрямку росіяни вже не дотримуються цієї тактики: «От на Покровську вони цю тактику вже кинули. І це вказує на те, що у них вже просто немає людей для застосування такої тактики».

За словами спікера ОСУВ «Хортиця», все це стало наслідком українських зусиль зі стримування противника.

«Ціль українських військ – сповільнити та знищити російські війська. Збити їм той момент, який і дозволяє їм зараз наступати. Частково це вдається, і ми бачимо це на прикладі Покровська, де росіяни не йдуть вперед, як вони раніше йшли просто в лоб на всі міста, а намагаються його охопити», – зазначив Віктор Трегубов.

Раніше ми писали, що солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники.

До слова, що Міністерство оборони РФ у неділю, 26 січня, заявило про захоплення російською армією селища Велика Новосілка у Донецькій області. У Силах оборони України спростували інформацію про нібито оточення українських військ у Великій Новосілці Донецької області та про захоплення селища.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Зауважимо, що триває 1069-й день повномасштабної війни.