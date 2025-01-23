Доларів – кури не клюють. Чому буде важко посадити головного психіатра ЗСУ?

Полковник Олег Друзь вже виходив сухим із води після корупційного скандалу у 2017 році

Під вечір 22 січня Шевченківський райсуд Києва прийняв очікуване рішення – відправив на два місяці у СІЗО начальника Головного військового клінічного госпіталю-головного психіатра Збройних сил і заступника голови Центральної військово-лікарської комісії Олега Друзя. Полковник підозрюється у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Ім’я топвійськового прогриміло гучно на всю країну на початку цього тижня. Силовики сповістили про викриття військового керівника, який нечувано розбагатів під час великої війни. За версією слідства, протягом 2022-2024 років Друзь обріс будинком та двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, трьома квартирами у Києві та Одесі, чотирма автомобілями BMW нових моделей: Х3, 2022 року випуску, Х7, 2022 року виписку, Х5, 2023 року виписку і Х7, 2024 року виписку. Вказане майно фігурант не вказав у своїй декларації і оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. У цілому, сума необґрунтованих активів склала понад $1 млн.

За час війни головний психіатр Збройних сил Олег Друзь через рідних купив чотири автомобілі BMW нових моделей фото: СБУ

Також під час обшуків слідчі СБУ знайшли $152 тис і 34 тис. євро, які красиво виклали на підлозі дерев’яного будиночку.

У помешканні Олега Друзя силовики виявили $152 тис і 34 тис. євро готівки фото: СБУ

Після яскравих фотосесій від правоохоронців із грішми невідомого походження наступає важливий етап, а саме – доведення вини непересічного військового. Отут слідство може зіштовхнутися з низкою проблем, про які нижче розповість «Главком».

Що спільного між Друзем та Крупою?

Історія з полковником Олегом Друзем, який одразу сидить на двох стільцях, чимось перегукується з гучним затриманням і врученням підозри за незаконне збагачення голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі. Як і Крупу, Друзя не було затримано «на гарячому» під час передачі можливого хабаря. Слідство, схоже випадково натрапило на гроші, коли обшукувало нерухомість підозрюваного. Де гарантія, що завтра-післязавтра не з’являться інші володільці доларів та євро, сфотографованих СБУ? Подібний розвиток подій уже відбувається у справі Крупи: море вилученої готівки з квартири голови МСЕК Хмельниччини трактується як начебто це заощадження партнерів її чоловіка.

До того ж Олег Друзь має значний «хабарний» досвід. Він вже був підозрюваним та обвинуваченим у корупції, але нині має виправдувальний вирок, який прокуратура оскаржує в апеляції. Епізод стосується весни 2017 року. Тоді правоохоронці знайшли 51 тис. грн у робочому кабінеті Друзя, який на той час уже очолював Головний військовий клінічний госпіталь і рахувався головним психіатром Міноборони. Кошти, як доводило слідство, Друзь вимагав у сержанта, який пішов у СЗЧ, за надання медичного висновку про непридатність вказаного військового до служби за станом здоров’я. Таке звинувачення не злякало Друзя, навпаки, він зайняв стійку позицію на момент досудового розслідування вісім років тому: «…кошти, виявлені у його робочому столі (Олега Друзя – «Главком») були йому підкинуті, оскільки на його руках та одязі не виявлено ознак спеціальних хімічних речовин, якими кошти були помічені та знаходились не в тому місці, на яке вказав Особа 11 (сержант, який проходив потерпілим у справі – «Главком»)».

Ще момент, через який розсипалася попередня корупційна справа Олега Друзя. Згідно з вироком, досудове розслідування за «хабарною» статею (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) від початку і до кінця вела прокуратура Києва. Натомість, як вважала Феміда, справу Друзя і його ще одного спільника мали б розслідувати слідчі органи Національної поліції. Отже, внаслідок порушення підслідності всі зібрані докази пішли коту під хвіст.

Чи є сьогодні подібні ризики? Як відомо, затримували Друзя співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Це з офіційного повідомлення. Також досудове розслідування ведуть співробітники спецслужби. Щоправда, статті, які інкриміновано головному психіатру ЗСУ (ст. 366-2 Кримінального кодексу і ст. 368-5 Кримінального кодексу), належать до підслідності Національного антикорупційне бюро.

У коментарі «Главкому» адвокат Роман Кичко зазначив, що без ознайомлення з матеріалами кримінального провадження важко сказати, чи мало місце порушення підслідності. «У ЗМІ згадуються виключно статті, за якими планується повідомити про підозру. Саме ж досудове розслідування могло здійснюватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ», яка підслідна СБУ. І в процесі могли бути встановлені епізоди щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. У подібних випадках підслідність в кримінальних провадженнях може визначатися відповідною постановою саме за СБУ задля забезпечення ефективності досудового розслідування», – пояснив юрист.

Водночас у справі Тетяни Крупи відбулося порушення підслідності на момент посадки фігурантки у СІЗО. Як свідчить ухвала апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, «Печерський райсуд Києва не мав повноважень розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваної», оскільки її справа (незаконне збагачення, стаття 368-5 Кримінального кодексу) підсудна антикорупційному суду, а органом досудового розслідування має бути НАБУ, а не ДБР.

Треба додати, що у вересні 2017 року Олег Друзь, будучи підозрюваним, ледь не втратив хлібну посаду. Тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив його від займаної посади. Це сталося після того, як Друзь на комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я назвав 93% учасників АТО «потенційною загрозою для суспільства».

Продала квартиру у Москві і розділила майно

Щоб порівняти реальні статки сім’ї начальника Головного військового клінічного госпіталю-головного психіатра Збройних сил з тим, що продемонструвало СБУ, – «Главком» вирушив у реєстр декларацій. Однак, як виявилося, електронні декларації Олега Друзя утаємничено від суспільства. Щоправда, завдяки сервісу Scande.io редакція таки дізналася, що військовий подавав кілька декларацій, починаючи з 2016 року.

Нині електронні декларації Олега Друзя утаємничено від суспільства витяг із сервісу Scande.io

Як повідомило «Главкому» джерело у НАЗК, декларації військовослужбовців є закритими з часу ухвалення закону про відновлення е-декларування. При цьому сама секретність не звільняє Друзя від перевірки, яку йому може влаштувати Нацагентство. Для цього потрібно звернення від СБУ, яка розслідує можливе незаконне збагачення полковника.

Утім, «Главком» усе ж дістав інформацію про статки, якими оперує сім’я Олега Друзя. На початку лютого 2023 року Броварський міськрайонний суд Київської області скасував арешт низки майна, яким володіє «на праві особистої приватної власності» дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова. Словосполучення «на праві особистої приватної власності» з’явилося після того, як пані Ольга сходила в Дарницький райсуд столиці і там підтвердила: спірне майно не є спільною власністю з чоловіком-військовим, а лише її. Йшлося про дві земельні ділянки загальною площею 0,4 га і житловий будинок на 234 «квадрати» у селі Шлях на Рівненщині; квартиру площею 110,7 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2011 року випуску.

Дружина військового вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку витяг із судового реєстру

Перелічене майно Ольга Сєдова купила після продажу своєї квартири у Москві за 12,8 млн російських рублів. Закордонною нерухомістю дружина Друзя володіла з 2001 року і позбулася у травні 2012 року.

У такий спосіб Сєдова вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку.

Віталій Тараненко, «Главком»