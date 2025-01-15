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На війні загинув президент українського футбольного клубу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На війні загинув президент українського футбольного клубу
Михайло Коваль поліг в бою за Україну
фото: Асоціація футболу Тернопільщини

Михайло Коваль загинув 12 січня на Донеччині

На війні загинув президент футбольного клубу «Поділля» (Васильківці) Михайло Олегович Коваль. Захиснику було лише 34 роки. Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Васильковецький сільський голова Андрій Гайдаш повідомив, що військовослужбовець ЗСУ Михайло Коваль загинув 12 січня в селищі Ямпіль на Донеччині через попадання ударного дрона автомобіль.

«Велика втрата та біль для родини Ковалів, команди «Поділля», Васильковецької громади і всієї Тернопільщини. Асоціація футболу Тернопільщини висловлює глибокі співчуття рідним, друзям, близьким та всім хто знав Михайла. Вічна пам’ять! Спочивай з Богом! Герої не вмирають!», – написали в Асоціації футболу Тернопільщини.

 Слова співчуття висловили й у ФК«Поділля»,  який очолював Михайло Коваль:

«В наш футбольний клуб надійшла трагічна звістка! На війні, мужньо захищаючи український народ від окупантів, загинув наш президент Коваль Михайло Олегович! Велика втрата та біль для нашої команди! Глибоко співчуваємо всім рідним, друзям, близьким та всім хто знав Мішу! Вічна пам’ять! Спочивай з Богом! Герої не вмирають!» 

Раніше на фронті загинув військовий кореспондент із Івано-Франківська. 8 січня на війні загинув один з найпопулярніших учасників та переможець шостого сезону шоу «Танцюють всі» Володимир Раков. Йому було 30 років. 

Нагадаємо, що на фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко. Він загинув у віці 46 років. Спортсмен був уродженцем Луганська. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

Також на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. 


 

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Теги: ворог війна росія військові втрати

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