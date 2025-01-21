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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час війни розбагатів на понад $1 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час війни розбагатів на понад $1 млн
Головному психіатру Збройних сил України загрожує до 10 років ув'язнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав декілька квартир та дорогих автомобілів 

Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Знайдені кошти в будинку головного психіатра Збройних сил
Знайдені кошти в будинку головного психіатра Збройних сил
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

  • дві квартири в Києві;
  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
  • одну квартиру в Одесі;
  • дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
  • BMW Х7 2024 року випуску;
  • BMW Х7 2022 року випуску;
  • BMW Х5 2023 року випуску;
  • BMW Х3 2022 року випуску.
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Посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також $152 тис. та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 368-5 (незаконне збагачення);
  • ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

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Теги: СБУ ЗСУ корупція в Україні

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