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У Курській області Сили оборони продовжують контрнаступ: деталі від ЦПД

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Курській області Сили оборони продовжують контрнаступ: деталі від ЦПД
ЗСУ вибивають окупантів із зайнятих позицій на Курщині
фото: 56 ОМПБр (ілюстративне)

Андрій Коваленко: На Курщині, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії

Сили оборони України продовжують контрнаступ на Курщині та вибивають російських військових із зайнятих позицій. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«На Курщині, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій», – йдеться у повідомленні.

Коваленко наголосив, що чисельність російсько-корейських військ переважає кількість українських бійців:

«Фактично зараз російсько-корейські війська зберігають перевагу в особовому складі, але через особливості місцевості, а також втрати техніки і людей, їх темп руху був загальмований і початкові плани порушені».

Нагадаємо, що Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомлялося, що станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

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Теги: росія ЗСУ війна військові Україна контрнаступ росіяни Курщина

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