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ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW
Триває 1052-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Українські війська мають часткові успіхи в Курській області

Російські загарбники активізували наступальні операції в Курській області та просунулися на південний схід від Борової. Українські ж війська просунулися на північний захід від Суджі, зокрема в західну Миколаївку. Про це свідчать карти Інституту вивчення війни (ISW).

Курщина

Згідно з даними ISW, російські війська активізували наступальні операції в Курській області, і просунулися під час посиленого механізованого штурму на північний захід від Суджі 9 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що вони захопили Леонідове та Олександрію.

Українські війська ж просунулися на північний захід від Суджі, зокрема в західну Миколаївку.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 1

Бригада ЗСУ, яка відбивала атаку, повідомила, що російські війська вели штурм у шість хвиль і що російські сили використовували в атаці 50 танків, бойових машин піхоти (БМП), БТРів (БТР) і цивільної техніки. Українці повідомили, що під час штурму знищила невстановлену кількість російської техніки.

Також російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакують біля Погребків, Нової Сорочини (на північний захід від Суджі), Старої Сорочини та Миколаївки.

Харківщина

У Харківській області поблизу Стариці та Вовчанська росіяни продовжували наступати, але не просувалися. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках. Але вони просунулися на південний схід від Борової (на захід і північний захід від Макіївки). 

9 січня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просувалися. Російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися до п’яти кілометрів на південь від Дворічної (на північ від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Офіцер української бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються скористатися поганими погодними умовами, щоб наступати піхотними групами чисельністю в один відділ на цьому напрямку.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 2

Російські війська продовжували штурм на північний схід від Борової в районі Колізниквика, Загризове, Зелений Гай, Борисівка, Андріївка, Копанки; на схід від Борової біля Новоєгорівки, Твердохлібового; і на південний схід від Борової біля Макіївки і Греківки 8 і 9 січня.

Лиманський напрямок

9 січня російські війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не підтвердили наступ. Російське джерело стверджувало, що російські сили підійшли до тактичної висоти поблизу Колодязі (на північний схід від Лиману) і атакують її, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

8 і 9 січня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Лиману в районі Іванівки та Терн.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 3

Сіверський напрямок

9 січня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується Часового Яру і Торецька.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 4

Російський мілблогер заявив 8 січня, що російські війська майже повністю відтіснили українські сили до околиць Торецька. Повідомляється, що на торецькому напрямку продовжують діяти підрозділи безпілотників російського 80-го окремого розвідувального батальйону «Спарта» та 132-ї ОМСБр (обидва – 51-ї загальновійськової армії (ООС), колишній 1-й корпус армії «ДНР»).

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 5

Покровський напрямок

На Покровському напрямку російські війська мали просування. Окупанти пройшли на схід від Ясенового, що на південь від Покровська.

Також російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на схід від Покровська – Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Водяне Друге, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого і Нового Труду; на південний захід від Покровська біля Піщаного, Звірового, Успенівки, Нововасилівки, Надіївки, Солоного, Новоєлизаветівки; і на захід від Покровська біля Котлиного 8 і 9 січня.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 6

Курахівський напрямок

Окупанти продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили.

Російські війська вели наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Срібного, Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки; на захід від Курахового в напрямку Костянтинополя та Андріївки; на південь від Куркахового біля Дачного; на південний захід від Курахового біля Костянтинопольського та Янтарного.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 7

Південний фронт

9 січня російські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, включно з Малою Токмачкою (на північний схід від Роботиного), але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували на заході Запорізької області.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 8

Російські війська 8 і 9 січня продовжували наступ на дніпровському напрямку та на островах дельти річки Дніпро, в тому числі біля острова Козацький (на північний схід від Херсона), але не зробили жодного підтвердженого наступу.

ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: карти ISW фото 9

Нагадаємо, триває 1052-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти росіяни штурм наступ фронт Миколаїв Дніпро війна ЗСУ ISW

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