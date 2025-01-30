Відновлення поставок російського газу може стати передумовою для завершення війни – FT

Прихильники ідеї вважають, що відновлення поставок газу заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам підстави для запровадження режиму припинення вогню

Європейські посадовці міркують над тим, чи варто відновлювати постачання російського газу до ЄС як частину потенційного рішення для припинення російсько-української війни. Про це повідомляє Financial Times.

Прихильники ідеї відновлення купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, а також заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам підстави для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Однак поява ідеї відновлення потоків російського газу до Європи, навіть у попередніх дискусіях, вже викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

Як зазначає FT, ідею схвалюють деякі німецькі та угорські чиновники за підтримки інших країн ЄС, які вбачають у цьому спосіб знизити європейські витрати на енергоносії.

Відновлення потоків газу РФ до Європи трубопроводами значно підвищило б доходи Москви. До війни такі потоки газу з Росії становили близько 40% від загального обсягу поставок до ЄС, а Німеччина була найбільшим імпортером.

Президент США Дональд Трамп зажадав «якнайшвидшого» припинення війни, що викликало дискусії в західних столицях щодо елементів, необхідних для довготривалої угоди з Москвою. Трамп також пригрозив ЄС тарифами, якщо Союз не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки – такі поставки коштують дорожче, ніж потоки трубопроводами.

Розмови про відновлення поставок російського газу трубопроводами розлютили брюссельських чиновників і дипломатів із деяких східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів купівлі енергоносіїв РФ.

«Це божевілля. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?» – сказав один із чиновників.

Відновлення дебатів про потоки газу з РФ до ЄС трубопроводами занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями. Американські постачальники побоюються, що будь-яке відновлення транзиту російського газу до Європи через територію України може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Одна із провідних посадовців Єврокомісії з питань енергетичної політики Дітте Юул Йоргенсен цього тижня прибула до США, де зустрічається з експортерами СПГ, щоб обговорити потенційні довгострокові поставки.

Мета ЄС – звільнити свою енергетичну систему від російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен у березні має представити відповідний план. Але скрутне становище важкої промисловості ЄС збільшило потребу європейських країн у дешевших джерелах енергії. Вартість газу в Європі, як правило, в три-чотири рази вища, ніж у США.

Трубопровідні потоки газу з Росії становили близько 10% від загального обсягу поставок ЄС у 2024 році, але ці показники скоротилися після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв постачати газ до Європи через Україну. Угорщина та Словаччина намагаються чинити тиск на Київ з метою відновлення транзиту російського газу.

До слова, Європейський Союз у новому пакеті санкцій проти Російської Федерації не намагатиметься повністю заборонити закупівлю російського скрапленого природного газу.