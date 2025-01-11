Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?

Поки офіційна міжнародна реакція на заяви Трампа та його оточення залишається стриманою

Ціла серія останніх міжнародних заяв обраного президента США Дональда Трампа збурили світ. «Сильні» у новій системі хочуть домовлятися про нові правила гри за рахунок інтересів «слабших». Якщо до цих ідей ставитися серйозно, то перед нами – остаточний колапс сучасного міжнародного порядку.

На щастя, не всі екстравагантні ідеї останнього часу придатні для реалізації. Крім цього, Дональд Трамп не раз підтверджував, що вміє відходити від старих обіцянок без пояснень і вибачень. Так сталося із завершенням російсько-української війни «за 24 години».

Кілька днів тому, під час чергової пресконференції у Мер-а-Лаго ця обіцянка трансформувалася у «пів року на організацію зустрічі з Путіним», що, за сьогоднішніми очікуваннями Трампа, зможе розв’язати проблему війни. Це, звичайно, більш реалістичний підхід.

Але правда – одна: відсутність принципової позиції і брак рішучості ніколи не приносили миру. Поки офіційна міжнародна реакція на заяви Трампа та його оточення залишається стриманою. Ніхто не хоче сваритися з новим американським президентом, тим більше ще до початку його офіційного терміну.

Однак, якщо говорити про Україну, є принципи, про які варто пам’ятати навіть у такій ситуації. Визнання вимог Путіна щодо членства України в НАТО рівноцінне праву «вето» Кремля над Альянсом. У перспективі це означатиме реінкарнацію колишнього СРСР.

Щоб послабити Росію, треба зробити все можливе, аби Москва зазнала військової поразки в Україні. Якщо цього не буде зроблено руками українців, невдовзі це завдання постане перед американськими військовими.

Вимоги до України піти на територіальні поступки заради миру посилюють Росію. Це демонструє всім диктаторам, що військовим шляхом можна здобувати нові території та, у разі успіху, це буде толеруватися ключовими політичними гравцями. Діапазон можливих конфліктів, спричинених такими підходами, зараз навіть складно собі уявити.

Виграш Росії в Україні може спровокувати посилення її агресивної поведінки і претензій на особливі зони інтересів і в інших куточках світу – в Африці, на Ближньому Сході, у Латинській Америці, з витісненням з цих регіонів країн Заходу, у т. ч. США.

Завдяки героїзму українців, які борються за незалежність і свободу, сьогодні Захід може ефективно нейтралізувати одного із ключових стратегічних супротивників. Ціна питання – гроші, зброя і політична підтримка.

Що стосується світу, то результатом політики умиротворення агресора стане нова реальність – якщо хочеш успіху, знищуй все на своєму шляху.