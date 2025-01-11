Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Територіальні поступки України можуть стати сигналом для інших диктаторів
фото: Associated Press

Поки офіційна міжнародна реакція на заяви Трампа та його оточення залишається стриманою

Ціла серія останніх міжнародних заяв обраного президента США Дональда Трампа збурили світ. «Сильні» у новій системі хочуть домовлятися про нові правила гри за рахунок інтересів «слабших». Якщо до цих ідей ставитися серйозно, то перед нами – остаточний колапс сучасного міжнародного порядку.

На щастя, не всі екстравагантні ідеї останнього часу придатні для реалізації. Крім цього, Дональд Трамп не раз підтверджував, що вміє відходити від старих обіцянок без пояснень і вибачень. Так сталося із завершенням російсько-української війни «за 24 години».

Кілька днів тому, під час чергової пресконференції у Мер-а-Лаго ця обіцянка трансформувалася у «пів року на організацію зустрічі з Путіним», що, за сьогоднішніми очікуваннями Трампа, зможе розв’язати проблему війни. Це, звичайно, більш реалістичний підхід.

Але правда – одна: відсутність принципової позиції і брак рішучості ніколи не приносили миру. Поки офіційна міжнародна реакція на заяви Трампа та його оточення залишається стриманою. Ніхто не хоче сваритися з новим американським президентом, тим більше ще до початку його офіційного терміну.

Однак, якщо говорити про Україну, є принципи, про які варто пам’ятати навіть у такій ситуації. Визнання вимог Путіна щодо членства України в НАТО рівноцінне праву «вето» Кремля над Альянсом. У перспективі це означатиме реінкарнацію колишнього СРСР.

Щоб послабити Росію, треба зробити все можливе, аби Москва зазнала військової поразки в Україні. Якщо цього не буде зроблено руками українців, невдовзі це завдання постане перед американськими військовими.

Вимоги до України піти на територіальні поступки заради миру посилюють Росію. Це демонструє всім диктаторам, що військовим шляхом можна здобувати нові території та, у разі успіху, це буде толеруватися ключовими політичними гравцями. Діапазон можливих конфліктів, спричинених такими підходами, зараз навіть складно собі уявити.

Виграш Росії в Україні може спровокувати посилення її агресивної поведінки і претензій на особливі зони інтересів і в інших куточках світу – в Африці, на Ближньому Сході, у Латинській Америці, з витісненням з цих регіонів країн Заходу, у т. ч. США.

Завдяки героїзму українців, які борються за незалежність і свободу, сьогодні Захід може ефективно нейтралізувати одного із ключових стратегічних супротивників. Ціна питання – гроші, зброя і політична підтримка.

Що стосується світу, то результатом політики умиротворення агресора стане нова реальність – якщо хочеш успіху, знищуй все на своєму шляху.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна зброя Дональд Трамп війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російська ППО свої війська прикрити не змогла»
ЗСУ відповіли високотехнологічному дуелянту Путіну
22 грудня, 2024, 07:45
Наразі невідомо, чи прийняв запрошення Трампа лідер Китаю
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
12 грудня, 2024, 08:40
Триває 1026-й день повномасштабної війни
550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
15 грудня, 2024, 11:46
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на $286 млн
19 грудня, 2024, 06:58
Володимир Зеленський та його французький колега Емануель Макрон у Брюсселі, 18 грудня 2024 р.
Зеленський зустрівся з Макроном у Брюсселі: про що говорили
18 грудня, 2024, 23:50
Обстріл Херсона розпочався близько 5:00 ранку
Окупанти масовано обстріляли Херсон: багато влучань в житлові будинки
20 грудня, 2024, 06:34
Зеленський: Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена
Зеленський прокоментував призначення військового омбудсмена
30 грудня, 2024, 22:18
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
2 сiчня, 09:00
Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський
Зеленський висловився про другий термін президентства
5 сiчня, 23:18

Київський безпековий форум

Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?
Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?
Війна в Сирії вплине на весь світ
Війна в Сирії вплине на весь світ
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
Ера Трампа
Ера Трампа
Як Трамп збирається зупинити війну в Україні і чим це загрожує
Як Трамп збирається зупинити війну в Україні і чим це загрожує
Росія відкриває гібридний «другий фронт» проти України та Заходу в Білорусі та Грузії
Росія відкриває гібридний «другий фронт» проти України та Заходу в Білорусі та Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
72K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
35K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua