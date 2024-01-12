Топчиновник, який узяв хабар ящиками полуниці, уник покарання

Обвинувачений вини не визнав, але просив закрити справу за строками давності

Обвинуваченому пощастило: Феміда закрила справу за строками давності

Печерський райсуд Києва звільнив від кримінальної відповідальності заступника начальника управління Міністерства економіки Сергія Шупика, обвинувачного у розтраті бюджетних коштів та вимаганні хабаря у фермера. Його звільнено за строками давності, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Обинуваченого посадовця судили за злочини, які він вчинив у 2016-2018 роках, перебуваючи на посаді директора департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.

За матеріалами справи, чиновник вимагав хабаря у голови фермерського господарства «Ніжне» за сприяння в отриманні дешевих кредитів, які передбачала тодішня програма фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі. Обвинувачений визначив «таксу» – 10% від суми наданого кредиту фермеру. У підсумку Шупик узяв хабаря не грішми, а ящиками полуниці. Всього фермер передав чиновнику 5 ящиків полуниці загальною вартістю 2 тис. грн. Щоправда, у матеріалах досудового розслідування фігурувала інша цифра – 10 ящиків полуниці.

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Що стосується іншого епізоду кримінального правопорушення, в якому обвинувачували Шупика, то він допустив розтрату 207 тис. грн. Бюджетні кошти було нараховано підлеглому працівнику протягом 2016-2018 років. При цьому ця особа жодного разу з моменту призначення на посаду не перебувала на робочому місці. Натомість її роботу виконували інші співробітники.

Отже, справа Шупика надійшла до столичного суду у квітня 2019 року. Її майже чотири роки розглядала Феміда. Під час одного із засідань адвокат обвинуваченого заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі строків давності. Тобто через закінчення терміну притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений підтримав клопотання захисника і зазначив: вини не визнає, але просив закрити справу за строками давності. У результаті Феміда погодилася з позицією сторони захисту і закрила справу.

Як повідомляв «Главком», 11 січня правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабаря слідчому ДБР.