Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
Підпорядковується новий батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків
фото ілюстративне

Набір проводять у Краснодарському краї

Російські загарбники приховують мобілізацію під виглядом «добровольчих батальйонів» (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«Ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон «Донецьк». Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підпорядковується цей батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків.

«Кремль вчергове використовує «казацтво» для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом. Закликаємо повідомляти про прибуття «казаків» до нашого чат-бота», – додали в Центрі.

Нагадаємо, що раніше росіяни сформували «добровольчий батальйон» із українських полонених.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів
17 грудня, 02:52
Відкриття танкового батальйону у селищі Чартаєв у Польщі, 12 листопада
Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула танковий батальйон
13 листопада, 04:47
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
Сьогодні, 05:15

Події в Україні

У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв
Масована атака «Шахедів» на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака «Шахедів» на Україну: деталі від Повітряних сил
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
Атака на столицю, США можуть передати Україні російські активи: головне за ніч
Атака на столицю, США можуть передати Україні російські активи: головне за ніч
Чи зможе Україна стримати РФ у разі зупинки західної допомоги: аналіз ISW
Чи зможе Україна стримати РФ у разі зупинки західної допомоги: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4949
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
3682
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3623
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
2804
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2751
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2695
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua