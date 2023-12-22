Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон

Підпорядковується новий батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків

Набір проводять у Краснодарському краї

Російські загарбники приховують мобілізацію під виглядом «добровольчих батальйонів» (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон «Донецьк». Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підпорядковується цей батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків.

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«Кремль вчергове використовує «казацтво» для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом. Закликаємо повідомляти про прибуття «казаків» до нашого чат-бота», – додали в Центрі.

Нагадаємо, що раніше росіяни сформували «добровольчий батальйон» із українських полонених.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.