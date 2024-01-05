Путінський олігарх оголосив судову війну Україні

Як зазначила пресслужба, правовою підставою для позову є договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України

Люксембурзький ABH Holdings, який володіє «Альфа-банком», вирішив стягнути з України один мільярд доларів за націоналізацію Sense Bank (колишній «Альфа-банк Україна»). Про це повідомляє пресслужба холдингу.

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Відповідний позов направлено до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

«ABH Holdings вимагає повної компенсації за незаконну експропріацію Sense Bank українською владою шляхом примусової націоналізації», – ідеться в пресрелізі.

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Як зазначила пресслужба, правовою підставою для позову є договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне заохочення та захист інвестицій.

«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк». Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів «Сенс Банку» небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком. А вже у травні Верховна Рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам. Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято Національним банком України напередодні, у повному обсязі за одну гривню.

Як повідомлялося, один з основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман причетний до фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Раніше президент України Володимир Зеленський 7 листопада ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

До слова, детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей.