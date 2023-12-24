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Олександр Невзоров Журналіст

Першу Холодну війну СРСР з тріском програв. Чим закінчиться Друга?

glavcom.ua

Перша Холодна війна тривала 40 років

Фінляндія заявила про початок ери «нової Холодної війни».

Першу Холодну СРСР з тріском програв і розсипався.

Вона почалася з того, що світ переконався у тому, що «визволення Європи» було не «визволенням», а примітивною окупацією 7 країн, із встановленням там комуністичної диктатури та концтабірних порядків.

До недоліків Холодної війни слід віднести її тривалість. Нагадаю, Перша Холодна тривала 40 років.

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Теги: росія війна путінський режим СРСР

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