Перша Холодна війна тривала 40 років

Фінляндія заявила про початок ери «нової Холодної війни».

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Першу Холодну СРСР з тріском програв і розсипався.

Вона почалася з того, що світ переконався у тому, що «визволення Європи» було не «визволенням», а примітивною окупацією 7 країн, із встановленням там комуністичної диктатури та концтабірних порядків.

До недоліків Холодної війни слід віднести її тривалість. Нагадаю, Перша Холодна тривала 40 років.