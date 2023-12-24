Першу Холодну війну СРСР з тріском програв. Чим закінчиться Друга?
Перша Холодна війна тривала 40 років
Фінляндія заявила про початок ери «нової Холодної війни».
Першу Холодну СРСР з тріском програв і розсипався.
Вона почалася з того, що світ переконався у тому, що «визволення Європи» було не «визволенням», а примітивною окупацією 7 країн, із встановленням там комуністичної диктатури та концтабірних порядків.
До недоліків Холодної війни слід віднести її тривалість. Нагадаю, Перша Холодна тривала 40 років.
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