Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: Кулеба повідомив, що очікує Україна

Міністр зазначив, що Україна «глибоко вдячна» всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба

Глава МЗС наголосив, що забезпечення регулярних поставок ракет для українських систем ППО зменшує ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО.

На засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбудеться сьогодні, 10 січня в Брюсселі, мають бути ухвалені негайні зобов'язання допомогти українській ППО захистити державу від російських масованих обстрілів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

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«Перш за все, ми очікуємо, що засідання прискорить прийняття критично важливих рішень щодо подальшого посилення можливостей протиповітряної оборони України. Як з точки зору сучасних систем, так і боєприпасів до них», – сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна «глибоко вдячна» всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба.

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Як наголосив глава МЗС, забезпечення регулярних поставок ракет для українських систем ППО зменшує ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО.

Зазначимо, Рада Україна-НАТО – це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях. Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Як повідомлялося, у відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ.