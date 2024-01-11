Суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича

За висновком експертів, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам

Сьогодні, 11 січня, правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків, було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

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У ДБР зазначають, що за висновком експертів, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних сил України.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та наголосив, що Львівська обласна військова адміністрація непричетна до оборудок.