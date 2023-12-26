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За останні чотири місяці знищено 20% флоту РФ – міноборони Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
За останні чотири місяці знищено 20% флоту РФ – міноборони Британії
«Бавовна» в окупованому Криму в ніч на 26 грудня
фото з соцмереж

Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням

Удари по російському флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

«Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі», – написав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: росія Чорне море війна Велика Британія Україна флот

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