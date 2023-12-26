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Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
Зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами
фото із соцмережі

Пожежі спостерігаються не тільки в порту окупованої Феодосії

Після підриву великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Новочеркаськ» пожежі спостерігаються не тільки в порту окупованої Феодосії, а й поряд із ним. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутників.

Так, зафіксовано два осередки в порту і три за його межами.

Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки) фото 1
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки) фото 2
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки) фото 3

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Згодом Командування Повітряних сил заявило, що ворожий корабель був атакований крилатими ракетами.

Читайте також: Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
Теги: Крим росія окупанти війна корабель

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Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
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