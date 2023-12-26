Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
Пожежі спостерігаються не тільки в порту окупованої Феодосії
Після підриву великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Новочеркаськ» пожежі спостерігаються не тільки в порту окупованої Феодосії, а й поряд із ним. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутників.
Так, зафіксовано два осередки в порту і три за його межами.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Згодом Командування Повітряних сил заявило, що ворожий корабель був атакований крилатими ракетами.
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