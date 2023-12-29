У Києві після атаки перекрито рух на деяких вулицях

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події рух транспорту на деяких вулиця перекрито. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема перекрито рух за адресами:

перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької.

«На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам. Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги – негайно пройдіть в укриття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.