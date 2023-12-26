На Волині банда «вибивала» надуманий борг у пораненого військового

Правоохоронці затримали зловмисників в одному із закладів відпочинку у Луцьку

У Волинській області викрили банду, яка «вибивала» з військовослужбовця ЗСУ 3 тис. дол. надуманого боргу. Про це повідомляє пресслужба СБУ та Волинська обласна прокуратура.

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Зазначається, що поранений військовий-гранатометник ЗСУ повернувся з передової для лікування та реабілітації.

Слідство встановило, що 26-річний засуджений, який вже відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, вирішив «вибити» зі знайомого військовослужбовця 3 тис. дол. надуманого боргу. Наприкінці жовтня 2023 року він подзвонив військовому з погрозами й вимогою віддати гроші.

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Далі за справу взялися троє його раніше судимих спільників, які перебували на волі – двоє 24-річних та 22-річний жителі Луцька. За даними СБУ, вони мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Члени угруповання створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за «мирне розв'язання спірних питань». Отримані гроші направляли на власні потреби, а також поповнювали «спільну касу», зазначають слідчі.

Повідомляється, що члени банди навідалися до житла до потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка, погрожували, били його. Унаслідок нападу військовий отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам, йому погрожували йому фізичною розправою.

У призначений день передачі коштів, 23 грудня 2023 року, правоохоронці затримали зловмисників в одному із закладів відпочинку у Луцьку.

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Наразі всім чотирьом фігурантам (включно із засудженим у колонії) повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн.