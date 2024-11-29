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Суд продовжив домашній арешт митрополиту УПЦ МП Феодосію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд продовжив домашній арешт митрополиту УПЦ МП Феодосію
Підсудному Денису Снігірьову суд продовжив нічний домашній арешт на 60 діб
фото: Суспільне Черкаси

Суд продовжив підсудному Денису Снігірьову нічний домашній арешт, дозволивши зняти електронний браслет

Соснівський райсуд м. Черкаси у справі митрополита Феодосія залишив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але дозволив зняти електронний браслет. Про це повідомило Суспільне Черкаси.

«29 листопада у Соснівському районному суді відбулося засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія (Дениса Снігірьова). Підсудному Денису Снігірьову суд продовжив нічний домашній арешт на 60 діб – до 27 січня та дозволив зняти електронний браслет», – ідеться в повідомленні.

У ході засідання захист Снігірьова наполягав на відводі прокурора. Таке ж побажання висловив і підсудний, але суд, розглянувши клопотання в нарадчій кімнаті, залишив його без задоволення.

Суд продовжив підсудному Денису Снігірьову нічний домашній арешт на 60 діб – до 27 січня, дозволивши зняти електронний браслет.

Наступне засідання призначене на 5 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. Як відомо, сьогодні Черкаську єпархію Московського патріархату очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов).  

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)
фото: СБУ

Слідство встановило, що у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Додамо, що 20 лютого 2023 року СБУ вже оголошувала підозру митрополиту Феодосію.

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Теги: Черкаси арешт прокурор православна церква Московська церква в Україні

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