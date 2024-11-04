У Британії заарештовано чоловіка, який вкрав 24 тонни елітного сиру

Поліція Лондона затримала 63-річного чоловіка за підозрою у шахрайстві із сиром

У Лондоні заарештували чоловіка, який украв 24 тонни сиру чеддера на суму $390 тис. За інформацією NBC News, поліція Лондона заарештувала 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом надання неправдивих відомостей та збуту краденого в однієї з найвідоміших молочних компаній Великої Британії.

Сир вартістю понад $390 тис. викрали 21 жовтня у лондонського виробника сирів Neal's Yard Dairy. «Висока вартість цих сирів, ймовірно, зробила їх особливою мішенню для злодіїв», – йшлось у заяві компанії Neal's Yard Dairy, дистриб'ютора, оптового та роздрібного продавця британських ремісничих сирів.

Компанія заявила, що 950 головок загорнутого в тканину ремісничого чеддера було викрадено з Neal's Yard Dairy шахраєм, який видавав себе за оптового дистриб'ютора великого французького рітейлера. Кожну голівку сиру було доставлено до того, як вони зрозуміли, що їх обдурили.

Було вкрадено три сири від трьох різних постачальників: органічний чеддер Hafod Welsh, чеддер Westcombe та чеддер Pitchfork. Neal's Yard Dairy заявила, що «незважаючи на значний фінансовий удар», вони повністю заплатили кожному зі своїх ремісників-сироробів за їхню продукцію.

«63-річного чоловіка заарештували після того, як було викрадено понад 24 тонни сиру з однієї з найвідоміших молочних компаній Великої Британії», – повідомила згодом місцева влада.

Чоловіка затримали за підозрою у шахрайстві шляхом неправдивого представлення та збуті краденого. Його доставили до поліцейського відділку на півдні Лондона, де його допитали, і потім він був звільнений під заставу в очікуванні подальших розслідувань, сказав речник столичної поліції. Місцезнаходження вкраденого сиру наразі не встановлено. Поліція повідомляє, що розслідування продовжується.

До слова, найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення. Для гурманів сири брі та камамбер – делікатеси, а от для вчених та біологів – це ціла екосистема, що складається з певного набору грибів і бактерій, здатних перетворити молочні жири та білки на сотні різних сполук. Проте, наразі камамбер та брі знаходяться на межі вимирання, а точніше ті мікроорганізми, які його створюють.