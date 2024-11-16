Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата

Цубера уклав угоду про визнання винуватості та зобов’язався співпрацювати зі слідством

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі, уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення. Про це йдеться у вироку суду.

Згідно з документом, Цубера визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України), та катуванні (ч. 2 ст. 127).

Ще 7 листопада він уклав угоду про визнання винуватості й зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти народного депутата Миколи Тищенка.

Охоронцю депутата призначили п’ять років позбавлення волі, однак оскільки той уклав угоду про визнання винуватості, суд звільнив його від відбування покарання, натомість замінивши його іспитовим терміном у два роки.

Це означає, що від покарання його звільнили тільки за умови, що він протягом двох років не скоїть нового кримінального правопорушення.

Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Тож його випустили з СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз розміром 6058 гривень.

Нагадаємо, ще в червні Цубера заявляв, що його судять незаконно, і погрожував накласти на себе руки. Коли його привели до судової зали, він почав вимагати привести його адвоката, який не з’явився на засідання.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва у п'ятницю, 15 листопада, продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку.

Напередодні Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».