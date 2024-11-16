Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата
Охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера
фото: «Слідства.Інфо»

Цубера уклав угоду про визнання винуватості та зобов’язався співпрацювати зі слідством

Охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі, уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення. Про це йдеться у вироку суду.

Згідно з документом, Цубера визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України), та катуванні (ч. 2 ст. 127).

Ще 7 листопада він уклав угоду про визнання винуватості й зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти народного депутата Миколи Тищенка.

Охоронцю депутата призначили п’ять років позбавлення волі, однак оскільки той уклав угоду про визнання винуватості, суд звільнив його від відбування покарання, натомість замінивши його іспитовим терміном у два роки.

Це означає, що від покарання його звільнили тільки за умови, що він протягом двох років не скоїть нового кримінального правопорушення.

Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Тож його випустили з СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз розміром 6058 гривень.

Нагадаємо, ще в червні Цубера заявляв, що його судять незаконно, і погрожував накласти на себе руки. Коли його привели до судової зали, він почав вимагати привести його адвоката, який не з’явився на засідання.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва у п'ятницю, 15 листопада, продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. 

Напередодні Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Читайте також:

Теги: депутат телефон прокурор слідство навчання Telegram Микола Тищенко Ревізор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький
Андрій Гайдуцький: Нема часу чекати українців з-за кордону. Маємо вчитися сприймати іноземних мігрантів Інтерв’ю
18 жовтня, 06:00
Співробітники ГУР взяли участь у радіодиктанті
ГУР долучилось до радіодиктанту національної єдності
26 жовтня, 01:46
Ізраїльська армія в значній мірі знищила інфраструктуру «Хезболли»
ЦАХАЛ знищив інфраструктуру «Хезболли» на півдні Лівану
29 жовтня, 03:07
На Прикарпатті судитимуть чоловіків, які побили представника ТЦК
На Прикарпатті судитимуть п'ятьох громадян, які побили працівника ТЦК
2 листопада, 05:01
Блінкен розповів, коли КНДР вступить у війну проти ЗСУ
Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен
2 листопада, 03:45
Санду закликала діаспорян голосувати на виборах
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
3 листопада, 20:57
ЗМІ: Collegium Humanum – це приватний університет у Варшаві, який «погорів» на скандалах про фальшиві дипломи ще 2023 року
«За $40 тис. купували дипломи». У польському університеті затримано викладачів з Одеси
7 листопада, 20:01
Канада переглядає свою політику щодо прийому іноземців
Канада закрила одну із важливих програм для українців
8 листопада, 09:56
Російський блогер, який сидів у СІЗО, відправляється на війну
Російський Z-блогер Гузенко в СІЗО підписав контракт з Міноборони РФ і їде на війну в Україну
Сьогодні, 01:32

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Зеленський провів велику нараду з підготовки Плану стійкості
Зеленський провів велику нараду з підготовки Плану стійкості
Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата
Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата
Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
Росіяни в Курській області пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
18K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
14K
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
7855
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
6943
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua