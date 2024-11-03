У Івано-Франківську суд звільнив військового від покарання та повернув його на службу

Військовому загрожувало ув'язнення на термін від п'яти до десяти років

Івано-Франківський міський суд розглянув справу військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Це уродженець Луцька, який понад три доби не був на службі. Про це йдеться в ухвалі суду.

Військовому інкримінували ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало ув'язнення на термін від п'яти до десяти років.

21 жовтня підозрюваний у СЗЧ звернувся до прокурора з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності. Також чоловік висловив намір повернутися на службу.

«Прокурор підтримав подане клопотання, оскільки військовий вперше вчинив кримінальне правопорушення. Також є письмова згода командира військової частини на продовження служби», – сказано в ухвалі.

Таким чином суд закрив кримінальне провадження та звільнив бійця від відбування покарання. Після набрання ухвалою законної сили він має повернутися до військової частини не пізніше, ніж через 72 години.

У серпні 2024 року Верховна рада України дозволила військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували, клопотати про повернення на службу. Її можна буде продовжити як у частині (за згоди командування), з якої військовий втік, так і в будь-якій іншій, що погодиться його прийняти. Тоді кримінальне провадження можуть закрити.

Після ухвалення цих змін кількість звернень військовослужбовців, які пішли в СЗЧ і хочуть повернутися на службу, збільшилася, повідомили «Суспільному» у Військовій службі правопорядку. Однак поки механізм із поверненням на службу після першого випадку СЗЧ не запрацював для військовослужбовців, що вже опинилися під вартою.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.