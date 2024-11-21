Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

Палата суду ухвалила рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Про це йдеться на сайті суду.

Зазначається, що Палата суду ухвалила рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року. У першому запиті Ізраїль оскаржив юрисдикцію Суду щодо ситуації в Державі Палестина загалом і щодо громадян Ізраїлю, зокрема, на підставі статті 19( 2) Статуту.

У другому запиті Ізраїль звернувся до Палати з проханням наказати обвинуваченню надіслати нове повідомлення про початок розслідування його владі відповідно до статті 18(1) Статуту. Ізраїль також звернувся до Палати з проханням припинити будь-яке провадження в Суді у відповідній ситуації, включаючи розгляд заяв про ордери на арешт пана Беньяміна Нетаньяху та пана Йоава Галланта, поданих прокуратурою 20 травня 2024 року.

Щодо першого оскарження Палата зазначила, що визнання Ізраїлем юрисдикції Суду не вимагається, оскільки Суд може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини, як це визначено Палатою попереднього провадження I у попередньому складі. . Крім того, палата вважає, що відповідно до статті 19(1) Статуту держави не мають права оскаржувати юрисдикцію Суду відповідно до статті 19(2) до видачі ордера на арешт. Таким чином, виклик Ізраїлю передчасний. Це не загрожує будь-яким майбутнім можливим оскарженням юрисдикції Суду та/або прийнятності будь-якої конкретної справи.

Нагадаємо, у вересні масово вибухнули пейджери та рації членів терористичного угруповання «Хезболла». Ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль. Згідно з цитатами, які потрапили до єврейських ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу вперше визнав, що за атаками на «Хезболлу» з використанням пейджерів та рацій стояв Ізраїль. Відповідне зізнання пролунало у неділю, 10 листопада, на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.