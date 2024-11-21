Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу
фото: АР

Палата суду ухвалила рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Про це йдеться на сайті суду.

Зазначається, що Палата суду ухвалила рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року. У першому запиті Ізраїль оскаржив юрисдикцію Суду щодо ситуації в Державі Палестина загалом і щодо громадян Ізраїлю, зокрема, на підставі статті 19( 2) Статуту.

У другому запиті Ізраїль звернувся до Палати з проханням наказати обвинуваченню надіслати нове повідомлення про початок розслідування його владі відповідно до статті 18(1) Статуту. Ізраїль також звернувся до Палати з проханням припинити будь-яке провадження в Суді у відповідній ситуації, включаючи розгляд заяв про ордери на арешт пана Беньяміна Нетаньяху та пана Йоава Галланта, поданих прокуратурою 20 травня 2024 року.

Щодо першого оскарження Палата зазначила, що визнання Ізраїлем юрисдикції Суду не вимагається, оскільки Суд може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини, як це визначено Палатою попереднього провадження I у попередньому складі. . Крім того, палата вважає, що відповідно до статті 19(1) Статуту держави не мають права оскаржувати юрисдикцію Суду відповідно до статті 19(2) до видачі ордера на арешт. Таким чином, виклик Ізраїлю передчасний. Це не загрожує будь-яким майбутнім можливим оскарженням юрисдикції Суду та/або прийнятності будь-якої конкретної справи.

Нагадаємо, у вересні масово вибухнули пейджери та рації членів терористичного угруповання «Хезболла». Ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль. Згідно з цитатами, які потрапили до єврейських ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу вперше визнав, що за атаками на «Хезболлу» з використанням пейджерів та рацій стояв Ізраїль. Відповідне зізнання пролунало у неділю, 10 листопада, на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Теги: Ізраїль арешт розслідування Палестина Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники злочинного путінського режиму Кадиров і Золотов
Гучний арешт заступника командувача тилу Росгвардіі Мірзоєва. Хто наступний – Золотов чи Кадиров?
4 листопада, 17:06
Іранські війська 1 жовтня запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю
Ізраїль відклав помсту Ірану за масований обстріл – The Times
24 жовтня, 15:14
Керівниця Хмельницького МСЕК Крупа та голова МСЕК Вінниччини Даниленко виявилися найбагатшими серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
24 жовтня, 19:10
Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко дарувала мільйони невідомій особі
Сім’я голови МСЕК Вінниччини отримує доходи від фірми російського бізнесмена Григоришина
24 жовтня, 16:16
Реформування Рахункової палати було вимогою міжнародних партнерів
Реформа Рахункової палати та нове інтерв'ю Зеленського. Головне за 30 жовтня
30 жовтня, 21:00
На Львівщині судитимуть браконьєрів
На Львівщині браконьєри вбили двох зубрів – Офіс Генпрокурора
1 листопада, 01:56
Серед арештованого – брендовий годинник Rolex, сережки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки
Ліжко з доларами. Антикорупційний суд нарешті арештував готівку, вилучену у Крупи
4 листопада, 12:58
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
10 листопада, 00:45
США застерігає Іран від атаки нап Ізраїль
США попередили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову вдарить по ньому
2 листопада, 23:41

Політика

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу
Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
Британський генерал-майор назвав головний козир Зеленського в майбутніх переговорах
Британський генерал-майор назвав головний козир Зеленського в майбутніх переговорах
Росія пригрозила Польщі через відкриття бази протиракетної оборони
Росія пригрозила Польщі через відкриття бази протиракетної оборони
Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО
Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
30K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
24K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
22K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
13K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua