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Гра Stalker 2 Heart of Chornobyl перевантажила мережі по всій Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Гра Stalker 2 Heart of Chornobyl перевантажила мережі по всій Україні
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фото з відкритих джерел

Для скачування стала доступна українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2

Українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею ввечері 20 листопада. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

У низці регіонів користувачі зіткнулися зі зниженням швидкості з’єднання.

Зокрема, одеський провайдер «Тенет» зазначив:

«Друзі, через масове завантаження гри S.T.A.L.K.E.R. 2 у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах наших партнерів спостерігається перевантаження. Це може вплинути на швидкість інтернету для всіх абонентів. Проблема знаходиться поза нашим прямим впливом, але ми перебуваємо на зв’язку з магістральними операторами для якнайшвидшої стабілізації ситуації».

Провайдер «Тріолан» також підтвердив тимчасове зниження швидкості інтернету, пов’язане з високим навантаженням через реліз гри.

Водночас у «Київстар» повідомили, що їхні абоненти суттєвих змін у швидкості домашнього інтернету не відчули, передає Forbes.

Варто зазначити, що шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, розроблений українською студією GSC Game World, ще до офіційного релізу очолив рейтинг платних ігор у Steam. У загальному списку популярності він поступився лише Counter-Strike 2.

Гра пропонує відкритий світ у зоні відчуження, захопливий сюжет і реалістичну графіку. Розробники приділили увагу українській локалізації та культурним особливостям, що робить проєкт особливо значущим для української аудиторії.

Нагадаємо 20 листопада о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру створили українські розробники зі студії GSC Game World.

До слова, перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін повідомив пропагандистському виданню Daily Storm, що українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можуть заборонити в РФ.

Нагадаємо, Олександр Лаптій, актор театру та кіно, відомий за ролями у серіалах «Пес», «Кріпосна», та у фільмах «Черкаси», «Захар Беркут», у 2023 році кардинально змінив своє життя, вступивши до лав бригади «Азов». Проте це не завадило йому здійснити свою мрію – стати одним з головних героїв української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. 

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Теги: Київстар Forbes актор інтернет рейтинг Черкаси

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