Колишній нардеп-забудовник піде під суд: НАБУ повідомило деталі справи

За висновками експертиз, внаслідок дій учасників злочину банківській установі заподіяно понад 160 млн грн збитків

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу щодо заволодіння народним депутатом VIII скликання правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомили джерела РБК-Україна, йдеться про екснардепа Сергія Скуратовського з Радикальної партії.

Як встановило слідство, у 2012 році майбутній народний обранець (на той час – депутат Київської обласної ради), бувши фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він узяв кредит у понад 200 млн грн під заставу майбутнього ЖК і земельних ділянок, на яких він розташовувався.

При цьому слід зазначити, що згідно зі знайденою детективами «чорною бухгалтерією», підконтрольні депутату компанії, які вели будівництво житлового комплексу, за окремий період отримали дохід від продажу нерухомого майна на суму понад 1 млрд грн.

Через деякий час банк, який видав кредит, НБУ визнав неплатоспроможним. Аби не віддавати борг та мати можливість продавати квартири і продовжувати будівництво, нардеп разом зі своєю помічницею організував схему.

За допомогою начальника слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ, начальника управління менеджменту активів АРМА і службових осіб ДП «Сетам» на право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА, яке за рекомендацією «потрібного» оцінювача передало це право на електронні торги ДП «Сетам». В них перемогла заздалегідь обрана компанія, яка придбала права вимоги за заниженою на 160 млн грн ціною, сплативши усього 16,5 млн грн.

Сам аукціон відбувся незаконно: без належного рішення суду про надання дозволу на продаж, без згоди власника активу, а також без звіту про оцінку. Після визнання переможця торгів працівник СБУ забезпечив скасування арешту на право вимоги, який сам же і ініціював. А керівник компанії, яка за безцінь придбала права вимоги, скасував всі іпотеки на нерухоме майно та обтяження по договорах поруки, а потім перепродав ці права підконтрольній нардепу фірмі, аби унеможливити в майбутньому правонаступникам банку здійснити звернення обтяження.

Народний депутат забезпечив фінансування всієї схеми – від придбання компанії до оплати оцінювачам. Він також надавав вказівки учасникам організованої групи. Особи використовували підроблені офіційні документи щодо вартості прав вимоги, а співробітник СБУ в обмін на «сприяння» отримав від нардепа неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі 32 тис. дол. США та нерухомого майна.

За висновками експертиз, внаслідок дій учасників злочину банківській установі заподіяно понад 160 млн грн збитків. 22 грудня 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило Сергію Скуратовському про підозру. У жовтні 2023 року розслідування у справі завершили.