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Президент вшановує пам’ять жертв голодоморів в Україні: трансляція літургії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент вшановує пам’ять жертв голодоморів в Україні: трансляція літургії
Олена та Володимир Зеленський у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі
фото: скріншот з відео

23 листопада – День вшанування пам’яті жертв Голодоморів

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочалося богослужіння в пам’ять жертв голодоморів в Україні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолив Божественну літургію у храмі.

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

Цього року традиційні заходи пам’яті розпочнуться 23 листопада о 16:00 хвилиною мовчання, під час якої українці схилять голови перед загиблими. Також відбудеться всеукраїнська акція «Запали свічку», коли кожен бажаючий встановить запалену свічку на своєму підвіконні. У храмах відслужать панахиди, а біля пам’ятників жертвам Голодомору пройдуть меморіальні заходи.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, яке цього року відзначається 23 листопада, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Україна українці Олена Зеленська Володимир Зеленський Києво-Печерська лавра церква Епіфаній православна церква

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