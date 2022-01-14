Суд ухвалив рішення про запобіжний захід лідеру антивакцинаторів Стахіву

Суддя вирішив задовільнити клопотання прокурора

Галицький районний суд Львова не задовільнив заяву лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва про відвід судді Олега Юрківа і підтримав клопотання прокурора про продовження домашнього арешту до 15 березня, враховуючи дію застави. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що 14 січня у Галицькому районному суді міста Львова відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу львівському активісту Стахіву, якого звинувачують у діях, спрямованих на захоплення державної влади, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.

На початку засідання Стахів просив суд, аби його справу розглядав інший суддя. За словами антивакцинатора, суддя Юрків розглядає його справу упереджено, не дозволив йому ознайомитися з матеріалами справи, не стежив, у яких умовах той перебував у СІЗО, і ніяк не відреагував, коли Стахів повідомив, що був викрадений СБУ з лікарні у Сваляві.

Клопотання активіста розглядав суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький, який зазначив, що доводи Стахіва, наведені у заяві, грунтуються лише на припущеннях і суб’єктивній думці.

«У задоволенні клопотання про відвід слідчого судді Галицького районного суду Юрківа Олега Романовича відмовити», – процитував ухвалу Стрельбицький.

В результаті суддя Юрків продовжив засідання, в ході якого адвокат захисту вимагав зняти зі Стахіва усі обвинувачування і обмеження та повернути заставу у розмірі 998 тис. 800 грн, яку 30 листопада за активіста внесли його прихильники. Проте суд підтримав клопотання прокурора.

«Суд вирішив клопотання прокурора задовільнити. Залишити підсудного Остапа Стахіва під домашнім арештом до 15.03.2022 року включно. Враховуючи дію внесеної застави», – зазначив Юрків.

Суддя також додав, що умови домашнього арешту в клопотанні прокуратури дуже лояльні, і підзахисний може займатися своїми справами, вільно пересуватися по місту, по Україні (попередньо повідомивши слідчого прокурора або суддю), але обов’язково з’являтися за повісткою суду та на допити.

Нагадаємо, напередодні Нового року із психлікарні вийшов головний антивакцинатор українців Остап Стахів.

16 листопада 2021 року СБУ обшукала квартиру Остапа Стахіва у Києві. Його підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

18 листопада Стахіва заарештував суд. 1 грудня Стахіва було звільнено із СІЗО у Львові після того, як його прихильники зібрали і внесли майже 1 млн гривень застави. А днем раніше Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про проведення Стахіву судово-психіатричної експертизи.

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії. Водночас психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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