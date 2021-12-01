Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Заставу за Остапа Стахіва зібрали його прихильники

Стахів має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи

Львів'янин Остап Стахів, якого називають лідером антивакцинаторського руху в Україні, 1 грудня вийшов із СІЗО під заставу в майже мільйон гривень. Про це повідомляє пов'язаний зі Стахівим рух «Права людини».

Зазначається, що гроші на заставу зібрали його прихильники.

Як повідомляє «Суспільне», Стахів має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

«Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є постанова, є слідчі дії. Він має прибути до нас до лікарні. Його відпустили додому, тому що його звільнено з-під варти», – розповів заступник генерального директора Львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.

Напередодні виходу на свободу Галицький районний суд Львова зобов'язав Стахіва пройти судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. Він перебуватиме там 30 днів у загальній палаті.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

24 листопада Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду щодо міри запобіжного заходу для Стахіва.

18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів.

Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.