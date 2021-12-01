  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заставу за Остапа Стахіва&nbsp;зібрали його прихильники - Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень
    Заставу за Остапа Стахіва зібрали його прихильники
    скріншот з відео

    Стахів має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи

    Львів'янин Остап Стахів, якого називають лідером антивакцинаторського руху в Україні, 1 грудня вийшов із СІЗО під заставу в майже мільйон гривень. Про це повідомляє пов'язаний зі Стахівим рух «Права людини».

    Зазначається, що гроші на заставу зібрали його прихильники.

    Як повідомляє «Суспільне», Стахів має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

    «Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є постанова, є слідчі дії. Він має прибути до нас до лікарні. Його відпустили додому, тому що його звільнено з-під варти», – розповів заступник генерального директора Львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.

    Напередодні виходу на свободу Галицький районний суд Львова зобов'язав Стахіва пройти судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. Він перебуватиме там 30 днів у загальній палаті.

    Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

    24 листопада Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду щодо міри запобіжного заходу для Стахіва.

    18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів.

    Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

    Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

    Читайте також:
    Теги: медицина гроші Львів СІЗО лікарня щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень