Звідки беруться антивакцинатори? Психологи визначили першопричину

Кім: «Розповіді про чіпування не виникають на порожньому місці»

Існує декілька причин того, що в Україні частина населення не сприймає вакцинацію та не вірить в існування коронавірусу: люди не довіряють владі та все ще перебувають під впливом досвіду радянських часів. Про це у розмові з «Главкомом» розповів політичний психолог Валентин Кім.

Страхи людей про чіпування і що їм «вколюють якусь жижу» не виникають на порожньому місці. «Це прояв недовіри населення та його заляканості», – підкреслив Кім.

Експерт перераховує чотири причини недовіри до влади та заперечення існування коронавірусу та користі від вакцин на пострадянському просторі.

Перша – жага реалізувати право вибору, якого так бракувало в радянські часи. «Хочу звернути увагу: у СРСР проста людина була позбавлена вибору: вакцинуватися чи ні. Вона навіть не здогадувалася про можливість існування такого вибору, це рішення брала на себе держава. Такою буда ідеологія індустріальної держави, яке розглядало людину як ресурс, відтак, і піклувалося про неї, як піклувалося б про станки. Однак 30 років тому суспільство перейшло у іншу епоху, постіндустріальну, і нове покоління у принципі не сприймає відсутність вибору», – зауважує експерт.

По-друге, за словами психолога, державу почали сприймати не як джерело піклування, а як джерело небезпеки.

Третя причина, на думку Кіма, це те, що в СРСР смертність від вакцинації була, і про неї мовчали. «Зараз суспільство реагує саме на інформацію про смерті», – уточнює психолог.

Четвертий чинник, який сприяє запереченню пандемії, принаймні в Україні, це те, що суспільством рухає жага до протиріччя. «Це загальносвітова тенденція – розчарування у політичних елітах, і маси починають мститися елітам своєю електоральною поведінкою. Саме з цієї причини у різних країнах світу до влади почали приходити так звані трикстери: Володимир Зеленський, Борис Джонсон, Дональд Трамп… це формат політика, який атакує правила, ламає систему та загалом усе ламає», – пояснює експерт і додає, що чинити інакше, ніж закликає керівництво країни, у «ковідних» реаліях дуже характерно для розчарованих».

Інший соціальний психолог Олег Покальчук у коментарі «Главкому» зауважив, що однією з причин недовіри людей до влади, а відповідно і вакцинації, яку ця влада пропагує, є певне стирання пам’яті про минулий досвід.

«Частина інтелекту людини переходить до технічних пристроїв: смартфонів, комп’ютерів, і люди стають, скажімо так, простішими і менше звертаються до свого минулого досвіду. Щодо цих трьох країн: відсутня пам'ять про те, як воно було раніше. Тобто пам'ять нібито є, але враховуючи, що від неї немає ніякої практичної користі, люди в принципі не звертаються до цього досвіду. Весь цей досвід пішов у небуття разом із країною, у якій це відбувалося», – пояснює експерт.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.