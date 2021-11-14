Психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза»

Кім: Наше населення не здатне критично мислити, воно прагне знайти просту відповідь на складне питання, «чарівну пігулку»

Суперечливий та розгублений стан, у якому перебуває українське суспільство через коронавірус та вакцинацію, виникає через лінь і небажання людей критично мислити. Таке переконання висловив «Главкому» політичний психолог Валентин Кім.

«З’являтиметься дедалі більше різних теорій щодо пандемії та вакцинації. Люди намагаються пояснити самі собі, що відбувається і що є першопричиною цього. А населення, яке не здатне до критичного мислення – що саме по собі є енерговитратною процедурою – прагне знайти просту відповідь на складне питання, єдину вірну причину і боротися з нею. Суто психологічно це ознака економії сил і ресурсів, щоб у всьому розібратися, тому потрібна «проста пігулка». «Треба просто припинити стріляти» з цієї ж серії», – пояснює політичний психолог.

Кім також нагадує, що подібний стан люди переживали на початку 1990-х років, після розпаду Радянського Союзу. «Тоді була дуже сильна соціальна криза, розвалився Радянський Союз, знищувалися інституції. Саме у то час з’явилися різні телепати, набув популярності Павло Глоба, виникло багато сект, зокрема, «Біле братство», – нагадує експерт.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розвінчало п'ять найпоширеніших міфів про вакцинацію проти коронавірусу.

До слова, на Закарпатті багато людей не хочуть вакцинуватися, бо вірять в міфи про «чіпування».

Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Читайте також матеріал «Главкома»: Пігулки за $700. Нові ліки проти коронавірусу можуть змінити світ