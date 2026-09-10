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ФОП у 83 роки та апартаменти в Буковелі. Що знайшли у родички фігуранта «Карфагена»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ФОП у 83 роки та апартаменти в Буковелі. Що знайшли у родички фігуранта «Карфагена»
Валентина Кропива зі своїм сином Сергієм
фото: соціальні мережі

На матір тітки дружини Сергія Кропиви оформили права на два апартаменти та паркомісце у преміальному комплексі

83-річна Євгенія Горобець, яка є матір'ю тітки дружини одного з ключових фігурантів операції «Карфаген» Сергія Кропиви, у 2026 році стала підприємицею та отримала права на нерухомість у преміальному комплексі в Буковелі. Йдеться про два апартаменти та паркомісце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NGL.media.

Журналісти звернули увагу на велику кількість родичів, які протягом останніх років реєстрували підприємницьку діяльність та ставали власниками нерухомості.

Однією з них є Людмила Горобець – рідна сестра тещі Кропиви Галини Роговченко і, відповідно, тітка його дружини. Її ім'я згадувалося під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам операції «Карфаген». «Чуєш, а Люду запустили?», – цитував прокурор САП розмову між Кропивою, його водієм і родичем Олександром Дидичем.

За місяць до цієї розмови, 26 лютого 2026 року, Людмила Горобець зареєструвалася фізичною особою-підприємцем. Основним видом її діяльності вказали роботу ресторанів та надання послуг мобільного харчування.

Водночас нерухомість на жінку почали оформлювати раніше. Ще у 2024 році вона стала власницею приміщення магазину в Києві площею майже 200 кв. м, а у 2025 році – ще майже 50 кв. м нежитлових приміщень.

Розмовляти з журналістами NGL.media Людмила Горобець відмовилася, заявивши, що «не має часу і бажання». Однак під час подальшого вивчення родинних зв'язків журналісти вийшли на матір Людмили – 83-річну Євгенію Горобець. У червні 2026 року вона також зареєструвалася підприємицею.

На скриншоті з реєстру зазначено, що 83-річна Євгенія Горобець зареєструвалася як фізична особа-підприємець 1 червня 2026 року. Основним видом її діяльності вказано надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
На скриншоті з реєстру зазначено, що 83-річна Євгенія Горобець зареєструвалася як фізична особа-підприємець 1 червня 2026 року. Основним видом її діяльності вказано надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
дані: YouControl

Ще за місяць до цього, у травні, на Євгенію Горобець оформили права на два апартаменти та паркомісце у Glacier Premium Apartments – преміальному комплексі в центрі Буковеля.

Як встановили журналісти з витягів із реєстру нерухомості, права на ці об'єкти з'явилися ще у 2024 році у Роговченко Г. Автори розслідування припускають, що йдеться про Галину Роговченко – тещу Сергія Кропиви. Кілька місяців тому права вимоги на цю нерухомість були відступлені Євгенії Горобець.

Євгенія Горобець стала далеко не єдиною родичкою посадовця, яка протягом останніх років зареєструвала підприємницьку діяльність або отримала нерухомість.

Мати Сергія Кропиви Валентина стала ФОПом у серпні 2021 року та обрала видом діяльності «фотокопіювання». Через кілька місяців на неї оформили земельну ділянку та будинок площею майже 260 кв. м у Лісниках під Києвом. Саме там згодом оселилася родина її сина.

Також на Валентину Кропиву оформили квартиру в київському ЖК «Комфорт Таун». У 2025 році вона стала власницею ще двох квартир – у Черкасах та столичному ЖК «Файна Таун».

Підприємцем у 2022 році став і батько посадовця Василь Кропива. Як і його дружина, видом діяльності він обрав «фотокопіювання». На нього оформлені земельні ділянки та будинок площею 291 кв. м в Одесі, квартира у столичному ЖК UNIT.Home та нежитлове приміщення у Боярці.

Підприємницькою діяльністю з 2021 року почали займатися також тесть і теща Кропиви – Олександр та Галина Роговченки. На них та інших членів родини протягом наступних років оформлювали квартири й нежитлові приміщення у Києві. За підрахунками NGL.media, лише сім'я та найближче оточення Сергія Кропиви обзавелися майном щонайменше на 120 млн грн.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ і САП оприлюднили матеріали операції «Карфаген» щодо злочинної групи, яка, за версією слідства, «кришувала» нелегальні колцентри, а отримані кошти легалізовувала через підставний бізнес родичів та виводила у майно.

Ключовими фігурантами справи правоохоронці назвали Сергія Кропиву на прізвисько Канцлер, Єлизавету Івахненко – Музу, водія Сергія Куцого – Камрада та родича Кропиви Олександра Дидича – Флеша. Організатором схеми слідство вважає Кропиву.

На тлі корупційного скандалу генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Своє рішення він назвав політичним та заперечив причетність до справи.

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Теги: операція «Карфаген» корупція в Україні Сергій Кропива ФОП

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