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Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Вона залишатиметься під вартою з альтернативою внесення застави
Фото: скриншот трансляції

Як альтернативу адвокати пропонували призначити їй цілодобовий домашній арешт із використанням електронного браслета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яку на оприлюднених НАБУ записах називають «Музою». Вона залишатиметься під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання суду. 

Захист Івахненко просив скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Як альтернативу адвокати пропонували призначити їй цілодобовий домашній арешт із використанням електронного браслета.

Суд апеляційної інстанції не знайшов підстав для зміни рішення та залишив його без змін.

Івахненко – 24-річна одеситка, яку НАБУ ідентифікувало як Музу з оприлюднених записів у межах операції «Карфаген». За версією слідства, вона була близькою до Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають Канцлером.

Нагадаємо, що Сергій Кропива – керівник одного з підрозділів Офісу генерального прокурора. НАБУ та САП підозрюють його у створенні злочинної організації, яка, за версією слідства, забезпечувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізацію понад 89,9 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

У межах справи увагу слідства привернули дорогі речі та майно, пов'язані з оточенням Кропиви. Журналісти, зокрема, ідентифікували на Івахненко автомобіль Mercedes-Benz EQE 350 2023 року, придбаний у 2025 році приблизно за $60 тис.

15 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Івахненко. Вона залишається під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

За даними НАБУ і САП, які проводять операцію «Карфаген», Сергій Кропива (прізвисько Канцлер) створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації. Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Теги: Єлизавета Івахненко операція «Карфаген» корупція корупція в Україні суд

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