Зеленський: У Кравченка є лише один шлях – звільнення

Президент також відреагував на слова Кравченка про політичний тиск

Президент закликав парламентарів невідкладно підтримати відставку генерального прокурора

Президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав», – заявив Зеленський.

Президент також відреагував на слова Кравченка про політичний тиск. За його словами, Україна вже бачила причини, через які було ухвалено рішення про звільнення генпрокурора. «Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає», – сказав Зеленський.

Глава держави також закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відповідне рішення. «Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», – наголосив президент.

Раніше Кравченко заявив, що подав у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням і водночас заявив, що не відмовляється від ухвалених ним рішень.

Зокрема, Кравченко повідомив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Також він заявив про підозру іншій особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Кравченко стверджував, що напередодні ухвалення цих рішень зазнавав політичного тиску. Він також заявив, що представники антикорупційних органів нібито пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від підписання підозр.