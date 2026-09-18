Головний фігурант операції «Карфаген» Кропива досі залишається на посаді в Генпрокуратурі

Наказу про його звільнення або відсторонення від посади не реєстрували

Офіс генерального прокурора не реєстрував наказу про звільнення чи відсторонення скандального прокурора

Фігурант операції «Карфаген» Сергій Кропива станом на 17 вересня продовжує обіймати посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. Наказу про його звільнення або відсторонення від посади Офіс генерального прокурора не реєстрували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора на запит Центру протидії корупції.

В ОГП зазначили, що Кропива з 11 серпня 2025 року обіймає посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва. Водночас станом на 17 вересня наказ Генерального прокурора про його відсторонення або звільнення з посади та з органів прокуратури не реєструвався.

«Наразі наказ Генерального прокурора про відсторонення від посади/звільнення Кропиви С.В. з посади заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора та органів прокуратури не реєструвався», – йдеться у відповіді ОГП.

Водночас 8 вересня керівник Генеральної інспекції Офісу генпрокурора направив до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів дисциплінарну скаргу щодо Кропиви. У документі також було ініційовано питання про його відсторонення від посади. 10 вересня відкрито дисциплінарне провадження стосовно прокурора.

Офіс генпрокурора у відповіді також пояснив, що закон передбачає можливість відсторонення прокурора на час дисциплінарного провадження. Відповідне питання може розглядати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів після надходження клопотання.

Кропива є одним із фігурантів операції НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, учасники злочинної організації отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання діяльності шахрайських колцентрів та легалізовували отримані кошти.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн. 16 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Раніше, 6 вересня, тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляв, що працівника Офісу генпрокурора, який фігурує у справі, відсторонено від виконання службових обов'язків, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. Однак офіційна відповідь від 17 вересня свідчить, що відповідного наказу щодо Кропиви зареєстровано не було.

Варто нагадати, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Посадовець залишився під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави.

Кропива фігурує у справі, яку НАБУ та САП називають операцією «Карфаген». За версією слідства, посадовець ОГП очолював злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду за сприяння діяльності шахрайських кол-центрів та легалізовували одержані кошти.