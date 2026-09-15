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Кропива під час суду заявив, що «все життя боровся зі злом», і прокоментував записи НАБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кропива під час суду заявив, що «все життя боровся зі злом», і прокоментував записи НАБУ
скриншот з відео

Підозрюваний заперечує, що йому належать фрази із записів, оприлюднених у матеріалах справи

Під час судового засідання Сергій Кропиви прокоментував записи, які фігурують у матеріалах кримінального провадження, та заявив, що не визнає озвучені на них фрази своїми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на засідання суду.

«Я, читаючи протоколи з тих фраз або витяги з тих розмов, хочу сказати, що ці фрази мені не належать і це буде доведено відповідними експертизами», – заявив Кропива. Він також заперечив, що майно, описане у підозрі, належить йому.

«Варто, що майно, описане в підозрі, взагалі не належить мені. Я не маю на нього жодного права – воно належить іншим людям», – сказав Кропива.

Окремо він наголосив на своєму професійному минулому та заявив, що не займався протиправною діяльністю. «Все своє життя як правоохоронець я боровся зі злом. Я ніколи не займався корупцією», – заявив Кропива.

Таким чином, Кропива заперечує як належність йому фраз, наведених у матеріалах справи, так і майна, про яке йдеться у підозрі. За його словами, ці обставини мають бути перевірені під час відповідних експертиз.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: суд корупція в Україні корупція операція «Карфаген» Сергій Кропива

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