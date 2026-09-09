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Екснардепка, що створювала антикорупційне законодавство, пояснила, як українці зняли з себе відповідальність

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Екснардепка, що створювала антикорупційне законодавство, пояснила, як українці зняли з себе відповідальність
Ексвіцеспікерка Ради Оксана Сироїд пояснила, чому іноземці не врятують Україну від корупції
фото: 24tv.ua

Сироїд: «Залучення іноземних експертів до процесу – це знімання відповідальності із самих себе. Це є інфантильність і меншовартість»

Колишня заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд виступила проти практики залучення іноземних експертів до формування та роботи українських інституцій. На її думку, Україна має самостійно брати відповідальність за функціонування власних органів, а не покладати її на представників інших держав. Про це Сироїд розповіла в інтерв'ю громадської ініціативи «Голка», опублікованому ексклюзивно на «Главкомі».

Сироїд, яка була народною депутаткою VIII скликання та брала участь у розробці законодавства у сфері судової реформи, вважає проблемним підхід, за якого до процесу ухвалення кадрових та інших рішень залучають іноземних експертів. 

«Залучення іноземних експертів до процесу – це знімання відповідальності із самих себе. Це є інфантильність і меншовартість. Мовляв, дивіться, мене б’ють, я маленька дівчинка. Я не буду сама з цим розбиратися – я піду по «великого дядю», приведу його, і він усім роздасть замість мене. Бо я ж маленька. Це програшна позиція. Ти ніколи не виростеш, поки водиш за собою «великого дядю», який має вирішувати все за тебе. Треба в якийсь момент сказати: я доросла і беру відповідальність на себе», – заявила Сироїд.

Ексвіцеспікерка парламенту також застерегла від уявлення, що саме походження іноземних фахівців гарантує їхню доброчесність. «Не треба думати, що в Європі чи Америці люди народжуються доброчесними, а у нас – геть порочними. Якби вони могли отримати більше прибутку, не сплачуючи податки, вони б це зробили. Не держава їм це заборонила, це вони самі в момент створення держави домовились про те, що краще платити податки, а не уникати їх», – зазначила вона.

За словами Сироїд, Україна витрачає значні зусилля, намагаючись домогтися участі іноземних фахівців у роботі власних інституцій, однак сам собою такий механізм не здатний змінити систему.

«Ми витрачаємо колосальні зусилля, лобіюємо перед європейцями, американцями, Міжнародним валютним фондом трьох нехай і дуже поважних іноземців, сподіваючись, що вони зроблять нам щастя. Але поки ці люди є чужорідним елементом, вони не змінять системи. Іноземців можна запрошувати після того, як ми самі домовимось діяти по-іншому», – пояснила екснардепка.

Сироїд пов'язує проблему з ширшим питанням відповідальності за роботу державних інституцій. На її думку, зовнішні учасники не можуть замінити внутрішні домовленості про правила, за якими має функціонувати система.

Нагадаємо, Оксана Сироїд була народною депутаткою VIII скликання та з 2014 до 2019 року обіймала посаду заступниці голови Верховної Ради. Вона брала участь у підготовці судової реформи та роботі Конституційної комісії, а також була авторкою ідеї створення Громадської ради доброчесності. Нині Сироїд є офіцеркою Сил оборони України та служить у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

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Теги: корупція в Україні Оксана Сироїд

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