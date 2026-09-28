Мудра залишається під вартою: суд ухвалив рішення

Захист просив звільнити експосадовицю під заставу, частину якої вже внесли на рахунок ВАКС

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Вона залишається під вартою з альтернативою внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання суду.

Захист Мудрої просив змінити тримання під вартою на заставу та звільнити її із СІЗО. Адвокати заявили, що на депозитний рахунок cele уже внесли майже 13 млн грн. За їхніми словами, внести решту суми наразі не вдалося через проблеми з проведенням банківських платежів.

За словами адвоката, кошти намагалися внести друзі, колеги та цивільний чоловік експосадовиці. Прокурор виступив проти зміни запобіжного заходу. Він заявив, що звільнення Мудрої можливе лише після внесення всієї суми застави, а ризик її переховування, на думку сторони обвинувачення, не зменшився.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів та визначив заставу у розмірі 20 млн грн. У разі внесення застави вона повинна прибувати на вимогу детективів НАБУ та суду, не залишати Київ і Київську область без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками й підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.