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Кравченко розповів, як «вручив» підозру директору НАБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кравченко розповів, як «вручив» підозру директору НАБУ
Кравченко зазначив, що повідомлення про підозру особисто підписав він як генеральний прокурор
фото: Офіс генерального прокурора України, НАБУ

Генпрокурор заявив, що документ направили поштою відповідно до вимог Кримінального кодексу України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пояснив, як директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу направили повідомлення про підозру. За словами Кравченка, документ оформили та підписали відповідно до вимог законодавства, після чого направили поштовим відправленням, пише «Главком».

Кравченко зазначив, що повідомлення про підозру особисто підписав він як генеральний прокурор відповідно до статті 481 Кримінального процесуального кодексу України.

«Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій», – написав Кравченко.

За його словами, таким чином було дотримано передбачену законом процедуру повідомлення про підозру директору НАБУ.

Раніше Кравченко повідомив, що підписав повідомлення про підозру Кривоносу. За версією генпрокурора, йдеться про можливе підроблення офіційних документів.

Водночас НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) раніше заявляли про обставини навколо кримінального провадження та дій Офісу генерального прокурора. Остаточну правову оцінку висунутим Кривоносу підозрам має дати суд.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: Руслан Кравченко НАБУ Генпрокурор корупція корупція в Україні Семен Кривонос

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