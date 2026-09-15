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Кравченко заявив про тиск на депутатів перед голосуванням за його звільнення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кравченко заявив про тиск на депутатів перед голосуванням за його звільнення
Окремо ексгенпрокурор знову згадав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу
фото: Офіс генерального прокурора України

Водночас Кравченко заявив, що прийме будь-яке рішення Верховної Ради щодо своєї відставки

Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів напередодні голосування за його звільнення з посади генерального прокурора. Він закликав Верховну Раду ухвалити рішення самостійно, без впливу з боку інших органів влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву екгенпрокурора. 

Кравченко зазначив, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не має права вимагати від депутатів ухвалення рішення, яке належить до виключних повноважень Верховної Ради.

«Щоразу, коли на парламент намагаються тиснути, він втрачає суб'єктність, депутати деморалізуються, а його робота паралізується», – заявив Кравченко.

Він також звинуватив антикорупційні органи у тиску на народних депутатів. За словами Кравченка, за час його роботи генпрокурором до Офісу генпрокурора надходили матеріали щодо підозр народним депутатам від НАБУ, частину з яких він вважав юридично необґрунтованими.

Кравченко заявив, що не підписував процесуальних рішень, які вважав політично мотивованими, незалежно від того, стосувалися вони представників опозиції чи провладної політичної сили.

Окремо ексгенпрокурор знову згадав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він наполягає, що документ був вручений відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, а правових підстав для його скасування не було.

Кравченко також розкритикував керівництво антикорупційних органів, заявивши про існування «касти недоторканих» та політичний вплив на правоохоронну систему. Він закликав депутатів не допустити ситуації, за якої рішення парламенту ухвалюватимуться під тиском.

«Тому тільки від Українського Парламенту сьогодні залежить чи запанує нарешті в нашій державі Закон і Справедливість», – написав Кравченко.

Водночас Кравченко заявив, що прийме будь-яке рішення Верховної Ради щодо своєї відставки.

«Я вдячний Верховній Раді за довіру і з повагою прийму будь-яке її рішення щодо мого сьогоднішнього звільнення. Але це має бути саме рішення парламенту», – наголосив він.

Варто зазначити, що сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення підтримали 317 депутатів.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

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Теги: Верховна Рада корупція в Україні корупція Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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