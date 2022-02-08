$500 – не хабар. Суд виправдав водія, який тицьнув гроші заступнику начальника поліції

Обвинувачений розраховував, що поліцейський допоможе вирішити питання щодо непритягнення його до адмінвідповідальності

Водія з Тернопільщини, який пропонував і передав заступнику начальника відділення поліції $500 у вигляді неправомірної вигоди, суд визнав невинним та виправдав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Борщівського районного суду Тернопільської області від 4 лютого.

За матеріалами справи ввечері 29 квітня 2021 року, у місті Борщів поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-21074, за кермом якого перебував обвинувачений. Правоохоронці склали адмінпротокол щодо водія, оскільки той мав ознаки алкогольного сп’яніння. До речі, дихати в алкотестер «Драгер» на місці зупинки або їхати в лікарню для проходження огляду обвинувачений відмовився у присутності двох свідків.

Після цього випадку чоловік вийшов на заступнику начальника відділення поліції №1 у місті Борщів з пропозицією надати хабар взамін на допомогу у непритягненні його до адмінвідповідальності. Так, 6 травня обвинувачений у службовому кабінеті правоохоронця висловив пропозицію надати йому $500. Про факт підкупу заступник начальника поліції повідомив своє вище керівництво. Відтак, розпочалося документування та негласні слідчі розшукові дії цього злочину.

12 травня обвинувачений знову зустрівся з поліцейським у його службовому кабінеті. Під час бесіди чоловік витягнув із кишені штанів $500 п`ятьма купюрами і поклав на робочий стіл поліцейського. Після цього водія викрили «на гарячому» працівники внутрішньої безпеки.

У суді обвинувачений частково визнав вину. За його словами, під час складання адмінпротоколу за п’яне кермування поліцейські вилучили водійське посвідчення. При цьому один із працівників поліції йому сказав: якщо він хоче забрати водійське посвідчення, то повинен звернутися до заступника начальника відділення поліції.

Спочатку, як стверджував обвинувачений, він зустрівся з поліцейським на вулиці і запропонував йому $300 за те, щоб адмінсправу не передали до суду. Водій запитав, чи вистачить цих коштів. На що правоохоронець незрозуміло махнув рукою. Після цього він ще раз зустрівся з ним на вулиці і поліцейський написав на піску цифру 500. Тоді він поїхав додому, взяв ще $200, але правоохоронця вже не було на місці.

У день затримання обвинувачений прийшов з грошима до службового кабінету поліцейського і просив повернути водійське посвідчення. Той заявив, що це незаконно, а потім кивнув головою і він поклав на стіл гроші. Обвинувачений додав: жодних домовленостей про те, що поліцейський має вплинути на суддю, не було.

Свою версію подій у суді виклав і заступник начальника поліції. Підтвердив: вперше зустрівся з обвинуваченим на вулиці. Чоловік розповів, що на нього поліцейські оформили адмінпротокол та попросив допомогти йому у вирішенні цього питання. І запропонував винагороду $500.

Наступного разу обвинувачений приніс $500 до службового кабінету. Однак правоохоронець повідомив, що допомогти не може, бо адмінпротокол уже в суді. І це незаконно. Що стосується впливу на суддю, обвинувачений не просив, додав поліцейський.

Суд проаналізував надані докази і не побачив вини обвинуваченого. Річ у тім, що водія судили за ч.1 ст.369-2 КК України, кримінальна відповідальність за якою настає за пропозицію або надання неправомірної вигоди особі, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення іншими особами. Феміда прослухала записану розмову між обвинуваченим та поліцейським. Проте у бесіді відсутня пропозиція, що саме поліцейський за $500 повинен вплинути на суддю з метою прийняття ним рішення про непритягнення водія до адміністративної відповідальності.

Водночас у вироку наголошено: судовий розгляд проведено в межах висунутого обвинувачення. Під час судового розгляду прокурор своїм правом змінити обвинувачення не скористався, а суд не має права вийти за межі висунутого обвинувачення, якщо це не покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Отже, суд, визнаючи невинним водія, розпорядився повернути йому $500, які він давав правоохоронцю у вигляді хабара.

Окремо треба додати, що водія ВАЗ-21074 було покарано за п’яну їзду. Суд призначив штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого у Києві НАБУ та САП викрили представника одного зі столичних забудовників. Він намагався дати хабара у розмірі $120 тис голові Державній інспекції архітектури та містобудування в обмін на дозвіл про введення в експлуатацію житлового будинку.

Нагадаємо, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

Також забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва.