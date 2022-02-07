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    В Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка (відео)

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    В Одесі поліцейські затримали 35-річну іноземку за підозрою у вбивстві молодого чоловіка - В Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка (відео)
    В Одесі поліцейські затримали 35-річну іноземку за підозрою у вбивстві молодого чоловіка
    фото: Нацполіція

    Жінка стверджує, що не хотіла нікого вбивати, а захищалася

    В Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Зазначається, що вбивство скоєно на вулиці Чернишевського.

    Між 35-річною жінкою і двома перехожими почалася словесна перепалка, в ході якої вона вистрілила одному з чоловіків в груди.

    «21-річний потерпілий від отриманого поранення помер. Правопорушниця з місця скоєння злочину втекла і сховалась в найближчій крамниці. Правоохоронці її затримали, а зброю, пристосовану для відстрілу набоїв типу «Флобер», вилучили», – сказано в повідомленні.

    Дії фігурантки слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Їй оголосили підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

    Як уточнили Уніан в правоохоронних органах, затримана – громадянка Молдови. Підозрювана стверджує, що не хотіла нікого вбивати, а захищалася, оскільки один із чоловіків «почав її хапати».

    Раніше у Дарницькому районі Києва 27 січня в під'їзді житлового будинку невідомий кілька разів ударив ножем місцевого мешканця. Від отриманих поранень киянин помер на місці події.

    В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

    Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

    Теги: кримінал Одеса вбивство жінка
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    В Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка (відео)