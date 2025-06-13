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Ізраїль розкрив таємний план Ірану з виробництва ядерної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ізраїль розкрив таємний план Ірану з виробництва ядерної зброї
Ізраїль опублікував секретний план Ірану
фото з відкритих джерел

Іранські вчені таємно розробляли компоненти ядерної зброї

Іран має «таємний план з виробництва ядерної зброї», заявили в ізраїльській армії. Як передає «Главком», на сайті ЦАХАЛ опубліковані інфографіки на основі розвідувальних доповідей, які, як зазначається, доводять наближення Тегерана «до точки неповернення».

У публікації йдеться, що зараз Іран може отримати ядерну зброю в короткі терміни, оскільки це стали дозволяти «поєднання зусиль іранського режиму з виробництва тисяч кілограмів збагаченого урану, поряд із його децентралізованими та підземними потужностями зі збагачення».

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На весь екран

У ЦАХАЛ заявили, що Іран за допомогою фізиків-ядерників десятиліттями працює над ядерною зброєю і останніми роками «визначив реальний прогрес у своїх зусиллях». Програма особливо прискорилася останніми місяцями.

В ізраїльській армії підкреслили, що світ намагався зупинити Іран дипломатією, але безуспішно, тому ЦАХАЛ зобов'язаний діяти для захисту громадян Ізраїлю.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

 Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.

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Теги: Ізраїль Іран армія військові

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