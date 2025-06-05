Співробітники Рівненського ТЦК отримали підозру у побитті військовозобов'язаного

Потерпілого працівники ТЦК силоміць утримували та ще й побили

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що 21 лютого під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

«У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. Правоохоронці наголосили, що при цьому ще у 2019 році потерпілого визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям було повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови). Двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України (катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним). За цей злочин фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого сина в армію, бо «прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька».